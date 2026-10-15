Песков заявил, что российское дизтопливо начало поступать на мировые рынки

Российское дизельное топливо стало выходить на мировые рынки. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Сейчас высвобождаются достаточно большие количества дизеля, этот дизель начал поступать на мировые рынки. И это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков», — сказал он.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что полностью стабилизировать рынки не получится.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российская сторона не намерена отказываться от импорта бензина как минимум до конца этого года, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы. Он обратил внимание, что уровень ввозимого бензина на рынке России держится на неизменном уровне в 10%.