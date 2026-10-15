Песков заявил, что российское дизтопливо начало поступать на мировые рынки
Российское дизельное топливо стало выходить на мировые рынки. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Сейчас высвобождаются достаточно большие количества дизеля, этот дизель начал поступать на мировые рынки. И это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков», — сказал он.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что полностью стабилизировать рынки не получится.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российская сторона не намерена отказываться от импорта бензина как минимум до конца этого года, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы. Он обратил внимание, что уровень ввозимого бензина на рынке России держится на неизменном уровне в 10%.
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