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    Жителя Нижегородской области обвинили в убийстве бывшей жены

    В Дзержинске (Нижегородская область) 33-летнего мужчину обвинили в убийстве бывшей супруги. Женщина погибла на месте, сообщает «Время Н» со ссылкой на региональный Следком.

    По версии следствия, 30 сентября мужчина напал на бывшую жену на улице Пирогова. Из ревности он нанес ей не менее 15 ударов ножом.

    Женщина скончалась от полученных ранений на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело и предъявили мужчине обвинение.

    Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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