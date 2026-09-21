В Керчи владельца кафе осудили после массового отравления посетителей

В Керчи суд приговорил владельца суши-бара, где отравились более 20 человек, к шести месяцам ограничения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление людей. В сентябре 2024 года он допустил к работе с пищевыми продуктами лиц, которые не прошли обязательный медосмотр.

Это привело к тому, что изготовленная кулинарная продукция оказалась зараженной бактериями. В результате потребителей госпитализировали с острой кишечной инфекцией.

«Суд приговорил виновного к шести месяцам ограничения свободы. Удовлетворены иски прокурора в интересах 13 несовершеннолетних, взыскав в пользу каждого по 100 тысяч рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в Казани отравились 28 человек, посетивших кафе «Nan Кебаб N1».