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    ФСБ и СК сообщили о задержании еще трех участников банды Басаева и Хаттаба

    Правоохранители задержали еще трех фигурантов дел о нападениях на военных в Чечне в 1999-2000 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

    Мужчины участвовали в нападениях в составе группировки террористов Шамиля Басаева и Амира Хаттаба. Сотрудники ФСБ и центра «Э» задержали их в Ингушетии, Башкирии и Татарстане.

    По словам официального представителя СК Светланы Петренко, один из фигурантов участвовал в вооруженном нападении на военных Минобороны в станице Червленая в 1999 году, где убили 15 человек. Его обвинил в участии в банде, вооруженном мятеже, а также и в посягательстве на жизнь военных.

    Еще двоих заподозрили в нападении на сотрудников ОМОН и представителей комендантской роты 29 марта 2000 года у села Джани-Ведено в Чечне. Группировка Басаева и Хаттаба убила 43 военных и правоохранителей.

    Фигурантов отправили под стражу. Специалисты продолжают расследовать уголовные дела.

    Ранее участникам банды Хасаева и Хатаба вынесли приговор. Южный окружной военный суд приговорил Расула Кошманбетова к 24 годам колонии строгого режима, Арслала Таушева — к 23.

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