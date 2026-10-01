ФСБ и СК сообщили о задержании еще трех участников банды Басаева и Хаттаба

Правоохранители задержали еще трех фигурантов дел о нападениях на военных в Чечне в 1999-2000 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Мужчины участвовали в нападениях в составе группировки террористов Шамиля Басаева и Амира Хаттаба. Сотрудники ФСБ и центра «Э» задержали их в Ингушетии, Башкирии и Татарстане.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, один из фигурантов участвовал в вооруженном нападении на военных Минобороны в станице Червленая в 1999 году, где убили 15 человек. Его обвинил в участии в банде, вооруженном мятеже, а также и в посягательстве на жизнь военных.

Еще двоих заподозрили в нападении на сотрудников ОМОН и представителей комендантской роты 29 марта 2000 года у села Джани-Ведено в Чечне. Группировка Басаева и Хаттаба убила 43 военных и правоохранителей.

Фигурантов отправили под стражу. Специалисты продолжают расследовать уголовные дела.

Ранее участникам банды Хасаева и Хатаба вынесли приговор. Южный окружной военный суд приговорил Расула Кошманбетова к 24 годам колонии строгого режима, Арслала Таушева — к 23.