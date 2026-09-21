Мошенники придумали схему обмана россиян, предлагая вернуть налог в 52 тысячи

Мошенники звонят потенциальным жертвам и предлагают получить предварительно одобренный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники рассылают гражданам электронные письма и сообщения от имени налоговой инспекции или финансовых платформ со следующим сообщением о якобы новой форме декларации 3-НДФЛ для получения повышенного вычета по сберегательным программам», — рассказали в «Мошеловке».

Аферисты по телефону утверждают, что жертве уже начислен предварительный налоговый возврат. Для получения денег необходимо перейти на сайт якобы ФНС и оплатить «пошлину» или ввести полные реквизиты карты.

В «Мошеловке» предупредили, что ФНС никогда не требует оплаты комиссий или пошлин за перечисление налоговых вычетов.

Киберполиция показала пример действия мошенников с поддельной горячей линией «Госуслуг». Схема включает обратный звонок с последующей потерей данных.