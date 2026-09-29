29 сентября 2026 02:17 Исповедь маньяка-актера. Как актер Гаськов стал серийным убийцей и выпустят ли его на свободу Суд приговорил актера-убийцу Гаськова к пожизненному лишению свободы Фото: коллаж/создано нейросетью на основе реального снимка / 360.ru Криминал

Заключенные

Убийства

Суд

Преступления

Женщины

Тюрьмы

Приговоры

УДО

Мужчины

Обаятельный балагур, душа компании и любимец женщин Алексей Гаськов мастерски играл роль нормального человека. Он учился у Виторгана, а на досуге резал женщин в парках и дружил с маньяком. Сколько человек кровавый «клоун» убил на самом деле, выйдет ли он на свободу и почему исповедь потрошителя шокировала даже следователей — в материале 360.ru.

Как убийца учился у Виторгана Гаськову уже 51 год, родом он из сибирского Бердска. Его жизнь мало похожа на типичные истории об убийцах — парень рос в счастливой семье, у него есть младший брат. Природа щедро одарила Гаськова: симпатичная внешность, природная харизма, удивительное умение рассмешить любую компанию сделали его настоящей звездой среди сверстников. В старших классах школы за ним прочно закрепилась репутация главного местного юмориста. Тогда же школьник впервые задумался о карьере артиста, большое будущее прочили ему и окружающие. После 11 класса юноша честно отправился служить. Сцену покорять Гаськов бросился сразу после демобилизации. Ему удалось поступить в Новосибирский государственный театральный институт. Студент на первом же курсе пристрастился к крепкому алкоголю, начал прогуливать. Вскоре из университета его отчислили. Провал в Сибири не остудил пыл молодого человека. В начале 2002 года амбициозный юноша отправился штурмовать столицу. Ему удалось совершить почти невозможное — он поступил во ВГИК на престижный курс известного актера Эммануила Виторгана. Гаськов поселился в общежитии, деньги на жизнь ему исправно присылали родные. Позднее Гаськов рассказывал, что подружиться со столичными однокашниками ему не удалось. Он снова начал пить, появлялся пьяным и на сцене. Во ВГИКе мужчина продержался всего полгода.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Маньяк и друг маньяка Еще до этого Гаськов подружился со своим земляком Михаилом Юдиным. Тот, угрюмый и нелюдимый, подрабатывал на стройках. Несмотря на колоссальную разницу темпераментов — один был душой компании, а другой замкнутым одиночкой — молодые люди быстро нашли общий язык. Их объединила тяга к совместным попойкам и неуклюжие попытки знакомиться с девушками на улицах родного города. Никто из соседей и коллег по стройке не догадывался, что неприметный Юдин — тот самый неуловимый «джинсовый маньяк», наводивший животный ужас на Новосибирскую область. С августа 1998 года по декабрь 2002 года Юдин жестоко изнасиловал и убил как минимум пять девушек в Бердске и Новосибирске. Свое прозвище он получил за то, что выбирал жертвами преимущественно молодых брюнеток, одетых в обтягивающие джинсы. Гаськов проводил в компании серийного убийцы огромное количество времени. Следователи полагают, что именно эта токсичная дружба с хищником могла стать своего рода катализатором, который подтолкнул и самого несостоявшегося актера на убийства.

Фото: кадр видео пресс-службы СК Подмосковья

«Клоун» в шкуре убийцы После провала во ВГИКе Гаськов в карьере актера разочаровался. Он вернулся в родной Бердск, снова стал пить с Юдиным. В декабре 2002 года мужчину задержали по подозрению в зверском убийстве — погибла Юлия Забиранник, у которой он бывал в гостях, притом с тем же Юдиным. Следователи сняли отпечатки пальцев с бутылок и посуды в доме девушки. На банке нашлись следы рук Алексея Гаськова, его сразу арестовали. Внезапно для следователей тот сознался и в этом, и в других убийствах. Он назвал себя «джинсовым маньяком», которого боялся весь город. Однако вскоре опытные сыщики заподозрили неладное. На допросах Гаськов путался в деталях, не мог описать жертв, не знал, где находились места преступлений. «Я могу охарактеризовать его одним словом — клоун. На допросах он начал проявлять свои актерские способности. Входил в роль <…> Когда поехали на следственный эксперимент, он растерялся. Не знал, куда идти, ничего не знал. Стоял глазами хлопал», — вспоминал о расследовании один из оперативников. Позднее выяснилось, что отпечатки Гаськова на банке оказались случайно. Он помогал девушке достать пиво с верхней полки еще в магазине. Мужчина оговорил себя, чтобы привлечь внимание публики и прославиться.

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Как поймали «джинсового маньяка» Пока Гаськов разыгрывал низкопробные спектакли в СИЗО, настоящий «джинсовый маньяк» продолжал гулять на свободе. Нападения на женщин не прекращались. Кропотливая работа следователей, тщательный сбор доказательств и результаты сложнейших биологических экспертиз окончательно расставили все на свои места. Генетический материал идеально совпал с профилем угрюмого товарища Алексея Гаськова — Михаила Юдина. В сентябре 2003 года Юдина задержали. На допросе он подтвердил, что расправился с Забиранник поздно вечером, уже после того, как Гаськов ушел из гостей. В августе 2004 года суд вынес приговор: Михаил Юдин получил пожизненное заключение. С Алексея Гаськова сняли все обвинения. Настоящий «джинсовый маньяк» отправился отбывать свой вечный срок в «Полярную сову». В 2025 году Юдин подал жалобу на пожизненный приговор.

Фото: кадр видео пресс-службы СК Подмосковья

Призраки московских парков Гаськова отпустили. Он два года работал водителем автобуса, завел роман и переехал к гражданской жене. Весной 2006 года она ушла по делам. Гаськов остался в квартире наедине с 11-летней дочерью женщины. Он опоил ее и надругался над девочкой. За это преступление злоумышленник получил 10 лет тюрьмы, наказание мужчина отбыл от звонка до звонка. В следующий раз оперативники пришли к Алексею Гаськову в 2024 году. Сыщики заподозрили, что тот может быть причастен к серии убийств в Подмосковье — раскрыть их пытались более 20 лет. Выйти на подозреваемого удалось благодаря современной генетической экспертизе: профиль ДНК преступника полностью совпал с генотипом неудавшегося актера. Маньяка вновь задержали. Тот опять во всем сознался, но от былого «клоуна» не осталось и следа. Гаськов в деталях описал свои кровавые «гастроли» времен недолгой учебы во ВГИКе. Выяснилось, что с марта по ноябрь 2002 года он подкарауливал девушек в парках и темных дворах, бил их по голове, а затем насиловал. Живыми он их не оставлял. География его преступлений растянулась по всему столичному региону. Первые три тела нашли в Бабушкинском районе Москвы. Затем Гаськов растерзал 17-летнюю абитуриентку в лесопарке под Подольском. В парке Пушкино он в один день убил сразу двух девушек, а чуть позже там же зарезал ножом мужчину. Еще двоих женщин Гаськов сгубил на северо-востоке столицы.

Фото: кадр видео пресс-службы СК Подмосковья

Какая исповедь удивила следователей Десятой жертвой распоясавшегося маньяка стала 23-летняя студентка Агнес Каролина Сантистебан, племянница советника президента Перу. Девушка приехала в Россию изучать хореографию. Ее припорошенное снегом тело случайный прохожий нашел в лесопосадке. Следователи предположили, что Гаськов испугался возможной шумихи вокруг этого дела. Поэтому он сбежал обратно в Сибирь, где вскоре и угодил в руки властей по делу Забиранник. В суде доказали, что Алексей Гаськов совершил 10 убийств. Сам он на допросах непринужденно сообщил, что точный счет жертвам никогда не вел, но с 1995 года отправил на тот свет более 100 человек. «Я с 1995 года начиная, навскидку, я же не считал, не записывал это. Только ненормальные маньяки считают такое. Но, навскидку, это 100 с лишним убийств», — сказал Гаськов следователям. Эти пугающие откровения пока подтвердить не удалось. Запредельная цифра в 100 трупов могла быть и очередной попыткой неудавшегося актера привлечь к себе внимание прессы.

Фото: РИА «Новости»

Маньяк Гаськов выйдет по УДО? Комплексная судебная экспертиза поставила Гаськову весьма жесткий диагноз. Медики выявили у Алексея Гаськова две тяжелые патологии. Первая — гомицидомания, непреодолимое, патологическое влечение к убийствам. Вторая — раптофилия, специфическое состояние, при котором человек получает удовольствие только от насилия над жертвой. Однако преступника признали полностью вменяемым. Он отдавал отчет своим действиям. Окончательный вердикт маньяку суд вынес 28 сентября 2026 года: Алексея Гаськова приговорили к пожизненному лишению свободы. По закону, он через 25 лет сможет подать прошение по УДО. Если суд откажет в ходатайстве, следующую попытку можно предпринять только через три года. Гаськову сейчас 51 год. Право на подачу заявления у него появится только когда ему перевалит за 75 лет. Ежегодно суды рассматривают десятки подобных ходатайств от заключенных таких колоний, как «Вологодский пятак», «Черный дельфин» или «Полярная сова». Эти прошения отклоняются. За всю историю в России на свободу вышел только один человек, приговоренный к пожизненному сроку. Анвар Масалимов освободился из «Полярной совы» — 360.ru подробно рассказывал его историю и объяснял, почему его освобождение не связано с УДО.