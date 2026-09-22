В Казани вынесли приговор фигурантам дела Frendex

Суд в Казани приговорил фигурантов дела пирамиды Frendex к срокам до семи лет

Вахитовский районный суд Казани во вторник вынес приговор пятерым фигурантам дела финансовой пирамиды Frendex. Наказание в виде лишения свободы получили все обвиняемые, максимальный срок составил семь лет, сообщил «Коммерсант» .

Алексей Тришаков получил семь лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Рамису Миндиярову и Андрею Лобанову назначили по шесть лет лишения свободы и по 200 тысяч рублей штрафа. Азата Насыбуллина приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей.

Алексею Богомолову суд назначил шесть лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей. При этом с учетом проведенного под арестом времени его освободили от отбывания наказания.

Суд и следствие установили, с мая 2020 года по август 2021 года участники группы под видом зарегистрированной в Эстонии компании получили деньги от жителей 11 регионов России. Ущерб оценили в 134 миллиона рублей.

Ранее владельца кафе в Керчи осудили после массового отравления посетителей.