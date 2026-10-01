Киберполиция рассказала о мошенничестве с «электронной повесткой» в военкомат

Мошенники запустили еще одну схему обмана граждан — на этот раз с номером «электронной повестки» из военкомата. Об этом сообщило УБК МВД России в телеграм-канале «Вестник киберполиции» .

На приложенном аудиофрагменте с 19-летним молодым человеком связался лжесотружник военкомата. Он заявил, что гражданину нужно уточнить данные и заменить приписное свидетельство.

Для этого его попросили назвать код из сообщения — якобы номер «электронной повестки». По утверждению мошенника, это необходимо для записи на прием.

В МВД подчеркнули, что в действительности из военкоматов не звонят гражданам с предложением записаться в электронную очередь. Повестки размещают только в специальном Реестре, проверить их через приложения или портал «Госуслуги» нельзя.

Ранее «Вестник киберполиции» рассказал, что злоумышленники создали поддельный сайт «Департамента цифровой защиты». Зашедших на портал граждан вовлекают в схему обмана.