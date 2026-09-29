Мошенник выманил у знакомого 1,5 миллиона рублей за «перевод сына в тыл»

Сотрудники угрозыска по городскому округу Королев задержали 39-летнего москвича, который обманул знакомого на полтора миллиона рублей под предлогом помощи его сыну. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник пообещал знакомому помочь перевести сына, проходящего службу в зоне СВО, в тыловое подразделение. Сначала мошенник запросил за услугу миллион, затем еще 500 тысяч. Получив деньги, договоренности он не выполнил и потратил их на личные нужды.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту установили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители проверяют задержанного на причастность к подобным правонарушениям и выявляют возможных соучастников.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко назвал признаки мошенничества в интернете. Насторожить должны ссылки, разговоры о документах, переводах и заработке.