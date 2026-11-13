Сталкер напал на девушку за отказ с ним знакомиться в фитнес-центре в Майкопе

Мужчина напал на женщину в фитнес-центре в Майкопе. Знакомая пострадавшей рассказала 360.ru, что сталкер ударил девушку из-за отказа той знакомиться с ним.

Собеседница 360.ru поделилась, что работает с пострадавшей в одном мебельном магазине. Девушка отметила, что не присутствовала при инциденте, рассказала то, что слышала о нападении.

По словам девушки, у нападавшего есть жена и ребенок, недавно он покупал мебель в магазине, где они работают с пострадавшей девушкой — ее зовут Дарья. Там он и приметил Дарью, стал оказывать знаки внимания.

«Она ему понравилась, и он позвал ее на отдых. Он говорил: „Берите с собой бикини, поехали со мной отдыхать“. Она ему отказала. <…> На протяжении какого-то времени он цветы ей покупал, подачки какие-то», — поделилась собеседница 360.ru.

Сталкер подкараулил Дарью в фитнес-центре, отвлекал от упражнений. Девушка его игнорировала, а потом «послала». Мужчина напал на нее. На видео с камер наблюдения видно, как молодой человек агрессивно кидается на посетительницу фитнес-клуба.

Собеседница 360.ru поделилась, что ранее этот мужчина уже был замечен в подобном поведении. Ходят слухи, что он избил приятеля одной из его жертв, и после этого остался безнаказанным, так как раньше работал в органах. Эта информация ничем не подтверждена.

«До этого тоже он приставал к девушке и пришел ее брат или парень, я не знаю, просто мужчина пришел заступаться за нее. В итоге к нему потом приехали, переломали ему ребра, и он (нападавший — прим. ред.) остался безнаказанным», — поделилась девушка.

Она отметила, что Дарья опасается дальнейшего преследования со стороны агрессивного поклонника.

Полиция Майкопа проводит проверку по факту нападения на девушку, сообщили в телеграм-канале МВД по Республике Адыгея