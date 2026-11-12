СК предъявил фигуранту дела об убийстве Новаков в ОАЭ обвинение по трем статьям

Мужчине, который является фигурантом дела об убийстве супругов Новаков в ОАЭ, предъявили обвинение по трем статьям. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Санкт-Петербургу.

Местного жителя обвинили в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой по найму; разбое в крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и незаконном приобретении и хранении наркотического средства в значительном размере — без цели сбыта.

По версии следствия, в июне–июле 2025 года именно 47-летний мужчина нашел знакомого, который мог бы совершить разбой и убийство за значительное вознаграждение — не менее 10 миллионов рублей. Фигуранты получили от организаторов предметы и средства для нападения и перевезли их на виллу в город Хатта (ОАЭ).

В октябре 2025-го обвиняемые под надуманным предлогом встретились с Новаками на вилле. Они напали на супругов, избили и связали липкой лентой и пластиковыми стяжками. Перед расправой пару вынудили отдать телефоны, а значит, смогли получить доступ к их мессенджерам, а также к цифровым активам на криптокошельках. Данные передали заказчику убийства, который и приказал довести дело до конца.

Соучастники украли две пары часов, айфоны, ноутбук и часы Rolex, которые были у мужчины и женщины в момент происшествия. Общая стоимость похищенного — более 20 миллионов рублей.

После лишения Новаков жизни их тела спрятали. Обвиняемые уехали из страны. Вернувшись в Россию, они получили обещанные 10 миллионов. Деньги распределили между собой. Всех трех фигурантов задержали. Один из обвиняемых в убийстве Новаков умер в СИЗО.

Тела бизнесмена Романа Новака и его супруги нашли осенью 2025 года в пустыне. По предварительным данным, мужа и жену залили в бетон. О возможном убийстве пары стало известно в октябре, их родственники обратились в полицию. Новак и жена находились в ОАЭ, где планировали встретиться с инвесторами. Личный водитель отвез их к озеру: там они пересели в другой автомобиль и пропали.