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    Подросток с другом попытался зарезать мать и выбросил ее из окна

    Фото: РИА «Новости»

    В Пушкине подросток вместе с приятелем напал на собственную мать: женщину ударили ножом не менее 11 раз и сбросили из окна второго этажа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

    По версии следствия, 3 ноября приятели решили убить мать подростка из-за личных неприязненных отношений. Они пришли в квартиру на Колпинском шоссе, дверь открыл сам подросток.

    Когда женщина вернулась, его друг повалил ее на пол и нанес не менее 11 ударов ножом в тело, голову и шею. Подросток в это время сел на мать и держал ее руки и ноги. Потом приятели выбросили женщину из окна.

    Пострадавшая выжила благодаря вовремя оказанной помощи. Пушкинский районный суд отправил обоих под стражу: сын женщины останется под арестом до 3 января, второй обвиняемый — до 2 января. Оба признали вину. Следователи назначили экспертизы, включая психолого-психиатрические, и выясняют все детали случившегося.

    В феврале мужчина отрубил голову матери после ссоры в Башкирии.

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