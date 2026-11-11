11 ноября 2026 20:00 История бизнеса «черных трансплантологов» на Балканах. Кто такой Борис Вольфман и за что его судят Фото: Chatgpt & 360.ru Криминал

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Московский суд слушает дело Бориса Вольфмана. Этот гражданин Израиля и Украины соблазнял людей продавать почки «черным трансплантологам» на Балканах. Бизнес начался еще во времена войны за независимость в Косове и более четверти века покрывался местными властями. Все подробности о преступлениях собрал 360.ru.

Кто такой Вольфман Борис Вольфман родился в 1984 году в Одессе. Согласно официальной биографии, он сделал успешную карьеру как предприниматель в сфере международной логистики и агробизнеса. Даже рекламные статьи в «Комсомолке» заказывал. Гражданин Израиля и Украины, он проживал на побережье Средиземного моря в Ашдоде. Первый раз Вольфмана арестовала израильская полиция в 2007 году: его заподозрили в причастности к международной сети незаконной продажи органов. Тем более что бизнесмен, помимо прочего, руководил компанией «Бе-шем Шамаим» («Во имя Небес»), где открыто рекламировались услуги по организации трансплантации почек, печени и сердца. Сам Вольфман публично заявлял, что делает «божье дело»: спасает жизни тяжелобольных людей. Правда, только тех, у которых есть деньги: стоимость пакета услуг «под ключ» доходила до 180 тысяч долларов США. После вмешательства израильских властей работу сайтов компании и ее офисов по подбору доноров заблокировали. Тогда бизнесмену повезло: клубок его жуткого нелегального бизнеса только начинали распутывать. Доказательств и улик не хватило, так что «добропорядочного предпринимателя» отпустили под залог. Одессит тут же сбежал за границу и стал разъезжать по разным странам.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА «Новости»

Клиника в Косове Осенью 2008 года в международном аэропорту Приштины стало плохо гражданину Турции: 23-летний Йилман Алтун потерял сознание. Когда его приводили в чувства, заметили на теле турка свежий хирургический шрам. Едва оклемавшись, Алтун рассказал, что недавно ему нелегально удалили почку. Резали турка в клинике Medicus, которая располагалась в запущенном районе недалеко от Приштины. Полиция навестила лечебницу: оказалось, что там только за неполный год провели как минимум 30 незаконных пересадок почек. Богатые небрезгливые пациенты из Израиля, Канады и Европы платили за операции от 70 до 110 тысяч евро. Ушлые рекрутеры убеждали бедняков Турции, России, Молдовы, Казахстана и других стран постсоветского пространства отдать почку в среднем за 10-18 тысяч евро — большие деньги, если у тебя нет ни шиша. Доноров привозили в Косово по поддельным документам и откровенно топорно резали. Да и с деньгами частенько обманывали. Полиция закрыла клинику. Владельца, косовского уролога Лутфи Дервиши, приговорили к восьми годам тюрьмы и на два года лишили права заниматься урологией. Его сын, управляющий Арбан Дервиши, получил тот же срок. Главный анестезиолог Сокол Хайдини оправился за решетку на пять лет с запретом на профессию на год. Двое израильтян, Моше Харель и Борис Вольфман, которые выступали ключевыми посредниками и логистами преступной группировки косовской клиники, оперативно сбежали.

Фото: Кирилл Шипицин / РИА «Новости»

«Желтый дом» Погодите, скажете вы — уролог, анестезиолог, даже управляющий, а где же хирург, который, собственно, резал людей? Турок Юсуф Сонмез сделал ноги на историческую родину. А так как между Турцией и Косовом нет договора экстрадиции, «доктора Франкенштейна», как прозвала его пресса, не выдали. Где он сейчас — неизвестно. Хирург начал работать на Балканы после войны в Косове. Тогда этот регион представлял собой идеальную «серую зону» — твори что угодно, особенно если дружишь с местными властями. Сонмез с 1999 года координировал в Албании транспортировку изъятых органов через аэропорт Тираны. Помогал ему тогда упомянутый Моше Харель. Вблизи албанского города Буррель в деревне Рипе двухэтажный ярко-желтый дом переоборудовали в кустарную операционную. Там раздирали на органы пленных, которых поставляли боевики Армии освобождения Косова — сербов и нелояльных новой власти албанцев. Выживших не было. Адское гнездо нашли журналисты. Когда туда в 2004-м наконец-то выдвинулись группа следователей трибунала и криминалисты ООН, бандитов успели предупредить и они старательно замели следы. Даже дом перекрасили в белый цвет, но его выдала желтая полоса у самого фундамента. Все оборудование вывезли, однако на полу и стенах главной комнаты первого этажа нашли обширные следы крови. На местной свалке прямо за домом валялись шприцы, пустые флаконы от медицинских препаратов, хирургические иглы, бинты и пакеты для систем внутривенного вливания. А дальше… расследование схлопнулось. Албания не входила в юрисдикцию Гаагского трибунала, а местные власти заблокировали дальнейшие раскопки возле «желтого дома». Мало того: ключевые свидетели-информаторы стали бесследно исчезать или резко отказываться от показаний из соображений безопасности. Собранные вещественные доказательства позже были утилизированы «за недостаточностью улик». Следователи не без оснований утверждали, что «желтый дом» работал под крышей правительства и Армии освобождения Косова. И, похоже, это покровительство перекочевало на клинику Medicus, которая также годами была неприкосновенна для местной полиции.

Фото: Chatgpt & 360.ru

Задержание Вольфмана Вольфмана несколько раз задерживали, однако из-за процессуальных тонкостей бизнесмен постоянно оказывался на свободе, хотя его подали в розыск четыре страны: Россия, Израиль, Косово и Украина. Он легально обосновался в Турции и откровенно шиковал, выкладывая в соцсетях фото из стамбульского пентхауса. Турецкие СМИ подозревали, что Вольфман продолжал свои преступления. В 2023 году в Турции грянуло крупное землетрясение. Тогда Вольфман со товарищи устроил полевой госпиталь. Туда отправили группу раненых детей, которые после бесследно пропали. Однако Министерство юстиции отказалось даже начинать расследование. Чудо, что удалось добиться экстрадиции Вольфмана в Россию. Его официально передали следователям в московском аэропорту Внуково 2 октября 2025 года. Бизнесмена обвинили в вербовке доноров для нелегального изъятия почек. Судебный процесс начался летом 2026 года в Москве. Среди пострадавших числятся как минимум трое россиян. Если вину Вольфмана докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кстати, на суде он заявил, что тоже лишился одной почки: якобы безвозмездно отдал ее в клинике Колумбии ради спасения друга. Вот только это заявление уж очень сильно походит на попытку обелить себя и скрыть собственное участие в синдикате «черных трансплантологов».