02 ноября 2026 22:21 Туристический бизнес после жезла с шилом. Старая и новая жизни насильника Артура Косицына Фото: Chatgpt & 360.ru Криминал

Преступления

Приговоры

Россия

Мужчины

Изнасилования

Москва

Недавно в шофере, что катал туристов по достопримечательностям Краснодарского края, узнали Артура Косицына. Он стал известен после ареста за серию изнасилований, которые совершил в бытность инспектором ДПС. Все подробности дела «маньяка с шилом» — его преступления, поимку и дальнейшую судьбу — нашел 360.ru.

Кто такой Косицын Артур Косицын родился в 1977 году, но где именно — неизвестно, сведенья о семье и учебе также не разглашались. Его публичная биография начинается с преступления: 16-летним подростком попытался изнасиловать девушку. Парня поймали, судили, дали условный срок и поставили на учет в психоневрологический диспансер. Ближе к 2000 году Косицын двинул в Москву и устроился на работу в милицию. Судимость помогло скрыть несовершенство системы: в те времена единая база данных еще только формировалась, а запрос по месту прописки делать не стали. Медкарта же новобранца странным образом потерялась. Правда, на обязательной медицинской комиссии психические отклонения заметили. По закону Косицына должны были забраковать, но у парня был блат «наверху», так что медики закрыли глаза на диагноз. Однако долго продержаться на новом месте не удалось: новоявленного милиционера уволили с формулировкой «за недостойное поведение». В 2001 году Косицын устроился на работу в МВД Подмосковья. Помогли все те же «дыры» в базе данных, потерянная медкарта и покровительство «сверху». Причем новобранца распределили не абы куда, а в спецбатальон ДПС, который работал на автодорогах, где регулярно ездили высшие чины государства и иностранные правительственные делегации. Вот так, с помощью вранья и блата, Косицын получил престижное и теплое место. Рос в званиях, жил в Москве, обзавелся собственным черным внедорожником Toyota Land Cruiser. Со временем стал позволять себе манкировать служебными обязанностями и уходил с поста в разгар рабочего дня. Начальство смотрело на это сквозь пальцы.

Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

«Маньяк с шилом» Косицын исчезал со службы не просто так: в новой успешной жизни его не отпускали прежние демоны. Он хотел снова напасть, но подходящее время для этого выпадало лишь днем. Уходить после работы вечером было ни с руки: к тому времени насильник жил с женщиной, в семье появился ребенок. Плюс было еще пару дамочек на стороне. Преступник готовился заранее. Чтобы сразу напугать своих жертв и подавить всякое желание сопротивляться, инспектор ДПС придумал вмонтировать в свой служебный полосатый жезл острое выдвижное шило. Этот «новшество», кстати, не заметили ни сослуживцы, ни начальство. Однажды Косицын заметил у станции метро на юге Москвы молодую женщину. Он дошел вслед за ней до подъезда жилого дома. На свою беду девушка зашла в лифт вместе с Косицыным. В кабине насильник быстро зажал жертву в угол и сверкнул страшным шилом. Дальше преступник действовал по такой же схеме: высматривал на улице женщин, незаметно провожал их до дома и нападал. С 2005 по 2009 год насчитывалось более двух десятков пострадавших, еще пятерым чудом удалось отбиться от «маньяка с шилом» — так Косицына окрестили в прессе.

Как поймали Косицына Косицын долго оставался вне подозрений. Во первых, был сотрудником элитного подразделения. Во-вторых, в столице уже не жил: перевели в Подольск, туда и переехал с семьей. В третьих, отлично знал методы работы оперативников и умел скрывать улики. Правда, у следователей имелся его биологический материал, но сравнить было не с чем. Тем не менее, пусть и не быстро, насильника удалось поймать. В декабре на юге Москвы Косицын выследил очередную жертву, зашел за ней в многоэтажку, затем в лифт, зажал девушку в кабине. Но шум услышал один из жильцов и бросился на помощь. Преступник дал деру к машине и умчался прочь. Но его номера запомнили. Оперативники быстро выяснили, что иномарка принадлежала старшему лейтенанту 8-го спецбатальона ДПС Артуру Косицыну. Его не стали арестовывать дома или на улице — все-таки у преступника имелось табельное оружие. Действовали хитростью: начальство вызвало инспектора под предлогом служебной необходимости. Так Косицына и задержали. Во время обыска в его машине нашли тот самый жезл с выдвижным шилом. А окончательную точку в деле поставила генетическая экспертиза — его ДНК совпало с тем, что он оставил на местах преступлений.

Фото: Артур Косицын в зале суда, Москва, 2009 год. Георгий Куролесин / РИА «Новости»

Приговор Косицыну Сразу после задержания Косицын сознался и подробно описал свои нападения. Однако спустя недолгое время заявил, что невиновен, а признательные показания дал якобы потому, что следователи напоили его какими-то таблетками, под воздействием которых и оговорил себя. Дамы сердца — а Косицын пользовался большой популярностью у слабого пола — тоже отказывались верить в виновность любовника. Одна ежедневно носила ему передачи и даже хотела зарегистрировать с ним брак в СИЗО. Следователи позже признались, что еле отговорили девушку от этого шага. Адвокаты насильника бились за своего клиента как могли. Защита утверждала, что уголовное дело сфабриковали оперативники уголовного розыска, так как между ними и ГИБДД был давний конфликт. А биоматериалы Косицына после его задержания якобы подбросили медики. Предъявляли путевые листы и графики дежурств спецбатальона, которые доказывали, будто в моменты совершения некоторых преступлений Косицын находился на посту или патрулировал спецтрассу в Московской области. Однако немало свидетелей показали, что старший лейтенант регулярно уходил в самоволку. Всплыли все подлоги Косицына и его неприглядное прошлое. Жертвы опознали преступника и его жуткий жезл. В июле 2011 года Московский городской суд счел вину Косицына полностью доказанной по 27 эпизодам и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Эксперты признали насильника вменяемым.

Интересно Косицына уволили из МВД еще до приговора суда. Его 8-й спецбатальон 2-го спецполка ДПС прошерстили проверками, в результате чего нескольких высокопоставленных офицеров и непосредственных начальников Косицына привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, а часть и вовсе лишилась своих должностей. Кроме того, случай Косицына стал одной из главных причин ужесточения правил приема на службу в МВД. С 2011 года прохождение военно-врачебной комиссии и психолого-психиатрического обследования (включая полиграф) сделали единым для всех регионов.

После приговора Косицына отправили в ИК-13 «Красная утка» в Нижнем Тагиле. Там сидят исключительно бывшие сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств. Кстати, в этой исправительной колонии строгого режима в свое время отбывал наказание за разбой с отягчающими обстоятельствами экс-милиционер Николай Романов, позже известный как схимонах Сергий *. Даже в заключении Косицын не оставлял попыток оспорить приговор. Он регулярно строчил жалобы и ходатайства с требованиями пересмотреть его дело, смягчить режим, заменить оставшуюся часть срока принудительными либо исправительными работами. Несмотря на образцовое поведение (говорят, в колонии он увлекся чтением любовных романов), поблажек Косицыну не давали. Все-таки не за украденную конфету сидел — серийный маньяк-насильник, да еще и не признавший вину. Так что свой срок он отбыл полностью и вышел на свободу в декабре 2023 года. После освобождения бывший инспектор сменил фамилию и попытался было устроиться на работу в Свердловской области, но безуспешно. Тогда отправился пытать счастье на юг России, в Новороссийск. Там стал трудиться шофером: встречал приезжающих туристов, возил их на экскурсии по местным достопримечательностям. По закону за насильником, пусть он и отсидел свое, продолжают присматривать правоохранительные органы. Преступники такой категории остаются под надзором 10 лет, то есть на весь срок погашения судимости. Так что полиция Новороссийска обязана регулярно проверять Косицына до декабря 2033 года. И досрочно снять такой надзор невозможно.

* внесен в перечень террористов и экстремистов