Житель Красноярска избил женщину и выломал молотком дверь соседки

Житель Красноярска избил 35-летнюю женщину, а потом выломал входную дверь у соседки-пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Правоохранители задержали 41-летнего мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело об угрозе убийства или причинении тяжкого вреда здоровью.

Как рассказала 360.ru внучка пенсионерки, которой выломили дверь, ее бабушка услышала, как кричит девушка и открыла дверь «на свой страх и риск».

«Сказала, „Ты что творишь, я сейчас вызову полицию“», — отметила Мария.

Также на красноярца составили административный протокол о мелком хулиганстве. Материалы направили в суд. Специалисты начали проверку, по результатам которых примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, что жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве и расчленении собственных родителей. Сейчас следователи выясняют, где может находиться 49-летний мужчина.