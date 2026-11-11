Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве и расчленении родителей

Сообщение о том, что обнаружили тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти, поступило в полицию 11 ноября. В убийстве заподозрили их 49-летнего сына. Сейчас следователи выясняют, где он может находиться.

На месте убийства работают начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий и врио руководителя СУ СК России по региону генерал-майор юстиции Станислав Ковалев. Ход и итоги расследования уголовного дела находится под контролем областной прокуратуры.

По данным KP.RU., останки 73-летней женщины нашли в морозилке в квартире, тело 74-летнего мужчины — в гараже около дома.