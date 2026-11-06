В Дагестане заключили под стражу четвертую подозреваемую в убийстве женщины

Суд в Махачкале заключил под стражу четвертую подозреваемую в убийстве 34-летней женщины, подрабатывавшей водителем такси. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Уголовное дело расследовали оперативные сотрудники отдела СК РФ Советского района Махачкалы. Они обратились в суд с ходатайством об аресте фигурантки. Теперь под стражей находятся четверо подозреваемых.

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняется роль каждого из фигурантов. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — рассказала пресс-служба.

Дагестанка пропала 30 октября, когда получила очередной заказ на женское такси. К поискам подключились близкие и полиция. Как оперативники раскрыли тщательно спланированное убийство за три дня и кто попал в число подозреваемых — читайте в материале 360.ru.