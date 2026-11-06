Двух россиян осудили на 19 и 15 лет колонии за госизмену

ФСБ: два россиянина получили 19 и 15 лет колонии за госизмену

Два россиянина получили 19 и 15 лет колонии за госизмену. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Силовики установили, что Олега Зибарева завербовали представители Службы безопасности Украины. В Киеве мужчина прошел специальное обучение по организации тайников, наружному наблюдению, а также использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

Злоумышленник приехал в Белгородскую область и установил наблюдение за сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области. Информацию он передавал украинским кураторам. Также он планировал подорвать машину одного из работников местной администрации. Мужчина изъял из тайника два самодельных взрывных устройства — их он хранил в подсобке по месту проживания.

Деятельность Зибарева пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области. В отношении россиянина возбудили уголовное дело о госизмене, приготовлении к теракту, обучении в целях террористической деятельности, а также о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Суд назначил мужчине 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Три из них он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Вторым фигурантом стал Дмитрий Парамонов. С использованием криптовалютных инструментов он перевел более 420 тысяч рублей гражданину Украины, который собирал деньги на покупку электронных устройств для подразделений вооруженных сил страны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Парамонову назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Мелитополя по подозрению в госизмене. Он передавал украинской стороне данные о дислокации военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.