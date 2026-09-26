Россиян предупредили, что мошенники осенью подменяют налоговые уведомления и сообщения о доставке

Осенью злоумышленники подстраивают обман под ожидаемые платежи и покупки. Доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан рассказал о распространенных схемах, сообщает «Лента.ру» .

В сентябре и октябре люди ждут налоговых уведомлений, оплачивают коммунальные услуги и чаще получают заказы, пишет kp.ru.

Поэтому сообщения о долге, посылке или срочном подтверждении платежа выглядят правдоподобно, объяснил Кырлан.

Мошенники также звонят от имени служб доставки. Они могут знать имя и адрес получателя и просить код из сообщения якобы для подтверждения заказа. На деле код может открыть доступ к аккаунту или финансовому сервису.

Другая схема строится на страхе: звонящий представляется сотрудником полиции или Центробанка и требует перевести деньги на «безопасный счет». Кырлан напомнил, что Банк России предупреждал о такой схеме в 2026 году. Регулятор не открывает гражданам специальные счета для защиты накоплений.

К концу года активнее появляются предложения быстро заработать на инвестициях и цифровых активах. Под видом обычного сервиса с личным кабинетом и графиками доходности мошенники могут добиваться новых взносов.

Юрист подчеркнул: настоящие банки, налоговая служба и маркетплейсы не требуют под давлением сообщать коды, устанавливать программы или переводить деньги по новым реквизитам.