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    Россиян предупредили, что мошенники осенью подменяют налоговые уведомления и сообщения о доставке

    Осенью злоумышленники подстраивают обман под ожидаемые платежи и покупки. Доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан рассказал о распространенных схемах, сообщает «Лента.ру».

    В сентябре и октябре люди ждут налоговых уведомлений, оплачивают коммунальные услуги и чаще получают заказы, пишет kp.ru.

    Поэтому сообщения о долге, посылке или срочном подтверждении платежа выглядят правдоподобно, объяснил Кырлан.

    Мошенники также звонят от имени служб доставки. Они могут знать имя и адрес получателя и просить код из сообщения якобы для подтверждения заказа. На деле код может открыть доступ к аккаунту или финансовому сервису.

    Другая схема строится на страхе: звонящий представляется сотрудником полиции или Центробанка и требует перевести деньги на «безопасный счет». Кырлан напомнил, что Банк России предупреждал о такой схеме в 2026 году. Регулятор не открывает гражданам специальные счета для защиты накоплений.

    К концу года активнее появляются предложения быстро заработать на инвестициях и цифровых активах. Под видом обычного сервиса с личным кабинетом и графиками доходности мошенники могут добиваться новых взносов.

    Юрист подчеркнул: настоящие банки, налоговая служба и маркетплейсы не требуют под давлением сообщать коды, устанавливать программы или переводить деньги по новым реквизитам.

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