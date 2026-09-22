Дудю* выписали штраф за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал Дудя* на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Штраф в 40 тысяч рублей назначил Лефортовский районный суд Москвы уехавшему из России журналисту и блогеру Юрию Дудю*. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

Там подчеркнули, что блогера* признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Наказанием для виновного* стал штраф в размере 40 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года мировой судья судебного участка № 359 Басманного района приговорил журналиста и блогера Юрия Дудя* к одному году и 10 месяцам колонии по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента.

Срок блогер* начнет отбывать с момента экстрадиции или задержания в России.

*Признан в России иностранным агентом.