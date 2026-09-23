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    Агента СБУ задержали в Крыму

    ФСБ задержала жителя Крыма за передачу СБУ сведений об объектах ВС России

    Фото: РИА «Новости»

    Оперативники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который передавал кураторам СБУ сведения об объектах российских военных. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

    По версии ведомства, злоумышленник организовал сбор денег и закупку экипировки для украинских военных, а также передал СБУ сведения о расположении объектов ПВО и других военных объектов в Крыму.

    Задержанный создал в мессенджере Telegram группу, объединившую волонтеров с проукраинскими взглядами.

    Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

    Днем ранее в Севастополе задержали агента военной разведки Украины, который фотографировал объекты Черноморского флота и передавал полученные снимки куратору из спецслужб противника.

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