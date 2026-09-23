Агента СБУ задержали в Крыму

ФСБ задержала жителя Крыма за передачу СБУ сведений об объектах ВС России

Оперативники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который передавал кураторам СБУ сведения об объектах российских военных. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

По версии ведомства, злоумышленник организовал сбор денег и закупку экипировки для украинских военных, а также передал СБУ сведения о расположении объектов ПВО и других военных объектов в Крыму.

Задержанный создал в мессенджере Telegram группу, объединившую волонтеров с проукраинскими взглядами.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

Днем ранее в Севастополе задержали агента военной разведки Украины, который фотографировал объекты Черноморского флота и передавал полученные снимки куратору из спецслужб противника.