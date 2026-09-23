Россиянка хотела вывезти из Гонконга драгоценности на 8 млн рублей

Драгоценности на восемь миллионов рублей нашли в обуви и дорожной подушке россиянки. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Незадекларированные товары таможенники обнаружили у 48-летней россиянки, которая приехала из Гонконга.

Специалисты просканировали ручную кладь пассажирки при помощи рентгеновской установки. Женщина пыталась провезти пять колец, три пары серег, браслет и шесть фирменных сертификатов в шейной подушке. В кармане плаща у нее нашли ожерелье, а в кроссовках — пакет с 24 драгоценными камнями. По словам россиянки, лишь три украшения — новые.

Экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовили из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, изумрудов, гранатов, оникса, корундов и бериллов. В пакете же были неограненные бриллианты, турмалины, кунциты и шпинели.

В отношении пассажирки возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в багаже пассажирки из Дубая обнаружили 55 килограммов натуральных волос.