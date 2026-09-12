Пермские следователи забрали тахограф из попавшего в ДТП автобуса

Пермский СК завел дело после смертельного столкновения машины с автобусом

Уголовное дело завели следователи после столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем около поселка Челва в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что жертвой столкновения стал водитель легковушки. Травмы различной степени тяжести получили пассажиры и шофер автобуса.

Прибывшие на место криминалисты для изучения всех обстоятельств аварии забрали видеорегистратор и тахограф из пострадавших транспортных средств.

В пресс-службе краевого Минздрава заявили, что в аварии пострадали 20 человек, которые находились в автобусе.

По предварительным данным регионального управления Госавтоинспекции, у легкового автомобиля в процессе движения лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

От удара пассажирский транспорт улетел в кювет.