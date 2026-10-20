«Богородский маньяк» попросился на СВО

«Богородский маньяк» Дмитрий Артамошин заключил контракт с Минобороны России для отправки в зону специальной операции. Об этом сообщили «Известия» .

По информации источника, отправку мужчины на военную службу предварительно одобрили. Экспертиза признала его вменяемым.

Дело Артамошина получило широкую огласку в ноябре 2025 года. По версии следствия, он знакомился с женщинами, которых нанимал нянями для своего ребенка, ухаживал и дарил подарки. После начала отношений они пропадали.

Позже на участке в Подмосковье обнаружили тела двух женщин. Следствие считает, что Артамошин накачивал нянь наркотическими веществами, а затем убивал их. Мужчину арестовали в ноябре 2025 года.

До этого Артамошин отбывал наказание за воровство техники и угон машины. Вместе с подельниками он подсыпал клофелин охранникам одного из обнесенных магазинов.