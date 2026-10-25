Айфон-афера на 60 миллионов: как в схему попали Долина, Волочкова, Буйнов и Шаляпин
Российских звезд втянули в крупную аферу с айфонами — предварительный ущерб оценили в 60 миллионов рублей. В мошеннической схеме фигурируют имена известных артистов: Ларисы Долиной, Анастасии Волочковой, Александра Буйнова и Прохора Шаляпина. Подробности — в материале 360.ru.
В чем заключалась схема
Суть аферы строилась на доверии к публичным людям: мошенники предлагали покупателям «выгодные» партии айфонов по цене заметно ниже рыночной — якобы для своих, по закрытым каналам поставок. Чтобы убедить клиентов, в переписке и на фейковых сайтах использовали имена и фото знаменитостей, намекая, что те тоже участвуют в закупках или рекомендуют продавца.
Схема работала по принципу предоплаты: человек переводил деньги, после чего либо получал устройство с дефектами или «серым» статусом (не для российского рынка), либо не получал ничего. В некоторых случаях мошенники присылали поддельные накладные и скриншоты «отгрузки», чтобы тянуть время.
Отдельным элементом было использование «партнерских» рассылок в мессенджерах: людям приходили сообщения от аккаунтов, имитирующих страницы звезд, с обещанием «эксклюзивных условий». Это усиливало доверие и помогало быстрее получать переводы.
«Меня обманули на 260 тысяч рублей. <…> Цены… Я не могу сказать, что на 30% ниже рынка. Возможно, под конец там действительно было на 30% ниже рынка, но, когда я заказывала технику, она была на 10—15% ниже рынка и чуть-чуть дороже, чем, например, в том же Таиланде. Поэтому для меня эта цена не стала какой-то большой, большим смущающим элементом. Меня обманули», — рассказала одна из пострадавших.
Как в истории оказались Долина, Волочкова, Буйнов, Шаляпин
Имена артистов появились в материалах следствия и публикациях СМИ, потому что мошенники массово использовали их образы. В некоторых случаях в переписках с жертвами фигурировали поддельные скриншоты якобы от имени звезд, где те рекомендовали продавца или подтверждали участие в закупке.
При этом сами артисты могли не знать о происходящем до момента, когда история попала в публичное поле. Для мошенников использование узнаваемых имен — способ быстро завоевать доверие: человек видит знакомое лицо и меньше проверяет детали.
Что заявили звезды и их представители
Одни знаменитости сразу выступили с публичными опровержениями, другие ограничились комментариями через менеджеров.
Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин официально опроверг причастность артистки к схеме. По его словам, певица не рекламировала и не участвовала в продаже айфонов, не давала согласия на использование своего имени и фото, а все предложения от ее имени — фейк.
Уверен, правоохранительные органы быстро разберутся в ситуации. Если есть какие-либо финансовые нарушения со стороны любой компании, включая эту организацию, люди понесут заслуженное наказание. Разбираться надо с теми, кто подписывал какой-либо договор, получал деньги, не выполнял взятые на себя обязательства. Это уголовное дело.
Сергей Пудовкин
Анастасия Волочкова публично возмутилась тем, что ее имя используют в мошеннических целях, и призвала поклонников не переводить деньги по сомнительным предложениям.
Команда Александра Буйнова подтвердила, что артист не имеет отношения к продажам гаджетов, и попросила не доверять рассылкам с его именем.
Прохор Шаляпин также заявил, что не участвовал в подобных схемах, и отметил, что мошенники часто используют имена знаменитостей, чтобы обмануть людей.
«Друзья, пишите в Следственный комитет! Я надеюсь, этих мошенников найдут», — сказал он.
Почему такие схемы срабатывают
Главная причина успеха подобных афер — сочетание нескольких факторов:
- эффект доверия к известному лицу. Если человек видит имя звезды, он реже задает вопросы и быстрее соглашается на сделку;
- слишком выгодная цена. Скидка в 20–30% от рыночной стоимости — сильный стимул, который заставляет игнорировать красные флажки;
- давление по времени. Мошенники часто создают ощущение срочности: «Осталось три устройства», «Акция только сегодня», — чтобы не дать человеку подумать и проверить информацию;
- поддельные доказательства. Скриншоты, накладные, «отзывы» и «ссылки на менеджеров» выглядят убедительно, особенно если человек не привык проверять подлинность документов.
Алгоритм действий против мошенников
Если вам предлагают «выгодно» купить технику с участием звезд или по закрытым каналам, стоит остановиться и проверить несколько моментов:
- проверьте официальный сайт и соцсети артиста. Если там нет анонсов о продаже техники, то это повод усомниться;
- не переводите деньги по частным реквизитам. Легальные продажи идут через официальные магазины или проверенные маркетплейсы;
- запросите документы и гарантии. Если продавец отказывается показывать договор, чек или подтверждение статуса товара, то это риск;
- поищите отзывы и упоминания в СМИ. Часто такие схемы быстро попадают в новости или обсуждения в чатах;
- позвоните в службу поддержки магазина. Если предложение пришло якобы от крупного ретейлера, уточните у них напрямую, проводится ли такая акция.