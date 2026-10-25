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    Айфон-афера на 60 миллионов: как в схему попали Долина, Волочкова, Буйнов и Шаляпин

    Gemini + РИА Новости
    Фото: Gemini + РИА Новости

    Российских звезд втянули в крупную аферу с айфонами — предварительный ущерб оценили в 60 миллионов рублей. В мошеннической схеме фигурируют имена известных артистов: Ларисы Долиной, Анастасии Волочковой, Александра Буйнова и Прохора Шаляпина. Подробности — в материале 360.ru.

    В чем заключалась схема

    Суть аферы строилась на доверии к публичным людям: мошенники предлагали покупателям «выгодные» партии айфонов по цене заметно ниже рыночной — якобы для своих, по закрытым каналам поставок. Чтобы убедить клиентов, в переписке и на фейковых сайтах использовали имена и фото знаменитостей, намекая, что те тоже участвуют в закупках или рекомендуют продавца.

    Схема работала по принципу предоплаты: человек переводил деньги, после чего либо получал устройство с дефектами или «серым» статусом (не для российского рынка), либо не получал ничего. В некоторых случаях мошенники присылали поддельные накладные и скриншоты «отгрузки», чтобы тянуть время.

    Отдельным элементом было использование «партнерских» рассылок в мессенджерах: людям приходили сообщения от аккаунтов, имитирующих страницы звезд, с обещанием «эксклюзивных условий». Это усиливало доверие и помогало быстрее получать переводы.

    «Меня обманули на 260 тысяч рублей. <…> Цены… Я не могу сказать, что на 30% ниже рынка. Возможно, под конец там действительно было на 30% ниже рынка, но, когда я заказывала технику, она была на 10—15% ниже рынка и чуть-чуть дороже, чем, например, в том же Таиланде. Поэтому для меня эта цена не стала какой-то большой, большим смущающим элементом. Меня обманули», — рассказала одна из пострадавших.

    Фото: РИА «Новости»

    Как в истории оказались Долина, Волочкова, Буйнов, Шаляпин

    Имена артистов появились в материалах следствия и публикациях СМИ, потому что мошенники массово использовали их образы. В некоторых случаях в переписках с жертвами фигурировали поддельные скриншоты якобы от имени звезд, где те рекомендовали продавца или подтверждали участие в закупке.

    При этом сами артисты могли не знать о происходящем до момента, когда история попала в публичное поле. Для мошенников использование узнаваемых имен — способ быстро завоевать доверие: человек видит знакомое лицо и меньше проверяет детали.

    Что заявили звезды и их представители

    Одни знаменитости сразу выступили с публичными опровержениями, другие ограничились комментариями через менеджеров.

    Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин официально опроверг причастность артистки к схеме. По его словам, певица не рекламировала и не участвовала в продаже айфонов, не давала согласия на использование своего имени и фото, а все предложения от ее имени — фейк.

    Уверен, правоохранительные органы быстро разберутся в ситуации. Если есть какие-либо финансовые нарушения со стороны любой компании, включая эту организацию, люди понесут заслуженное наказание. Разбираться надо с теми, кто подписывал какой-либо договор, получал деньги, не выполнял взятые на себя обязательства. Это уголовное дело.

    Сергей Пудовкин

    Анастасия Волочкова публично возмутилась тем, что ее имя используют в мошеннических целях, и призвала поклонников не переводить деньги по сомнительным предложениям.

    Команда Александра Буйнова подтвердила, что артист не имеет отношения к продажам гаджетов, и попросила не доверять рассылкам с его именем.

    Прохор Шаляпин также заявил, что не участвовал в подобных схемах, и отметил, что мошенники часто используют имена знаменитостей, чтобы обмануть людей.

    «Друзья, пишите в Следственный комитет! Я надеюсь, этих мошенников найдут», — сказал он.

    Фото: Медиасток.рф

    Почему такие схемы срабатывают

    Главная причина успеха подобных афер — сочетание нескольких факторов:

    Gemini
    Фото: Gemini

    Алгоритм действий против мошенников

    Если вам предлагают «выгодно» купить технику с участием звезд или по закрытым каналам, стоит остановиться и проверить несколько моментов:

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