Айфон-афера на 60 миллионов: как в схему попали Долина, Волочкова, Буйнов и Шаляпин

Российских звезд втянули в крупную аферу с айфонами — предварительный ущерб оценили в 60 миллионов рублей. В мошеннической схеме фигурируют имена известных артистов: Ларисы Долиной, Анастасии Волочковой, Александра Буйнова и Прохора Шаляпина. Подробности — в материале 360.ru.

В чем заключалась схема

Суть аферы строилась на доверии к публичным людям: мошенники предлагали покупателям «выгодные» партии айфонов по цене заметно ниже рыночной — якобы для своих, по закрытым каналам поставок. Чтобы убедить клиентов, в переписке и на фейковых сайтах использовали имена и фото знаменитостей, намекая, что те тоже участвуют в закупках или рекомендуют продавца.

Схема работала по принципу предоплаты: человек переводил деньги, после чего либо получал устройство с дефектами или «серым» статусом (не для российского рынка), либо не получал ничего. В некоторых случаях мошенники присылали поддельные накладные и скриншоты «отгрузки», чтобы тянуть время.

Отдельным элементом было использование «партнерских» рассылок в мессенджерах: людям приходили сообщения от аккаунтов, имитирующих страницы звезд, с обещанием «эксклюзивных условий». Это усиливало доверие и помогало быстрее получать переводы.

«Меня обманули на 260 тысяч рублей. <…> Цены… Я не могу сказать, что на 30% ниже рынка. Возможно, под конец там действительно было на 30% ниже рынка, но, когда я заказывала технику, она была на 10—15% ниже рынка и чуть-чуть дороже, чем, например, в том же Таиланде. Поэтому для меня эта цена не стала какой-то большой, большим смущающим элементом. Меня обманули», — рассказала одна из пострадавших.