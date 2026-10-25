На Ямале мужчина полтора года жил с трупом на балконе

В Ноябрьске полиция задержала подозреваемого в убийстве 51-летней женщины. Он полтора года жил в ее квартире, пряча тело на балконе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому округу.

Женщина умерла в марте 2025 года. Тело нашли завернутым в полиэтиленовые пакеты на балконе ее квартиры и заподозрили неоднократно судимого мужчину, который все это время жил у покойной.

По версии следствия, он во время ссоры он связал хозяйке руки, ноги и задушил шарфом. Для того, чтобы спрятанное тело не пахло, мужчина использовал определенные вещества. Так ему удалось полтора года скрывать преступление.

Ранее в Тюменской области нашли сложенным в бочку с серной кислотой и закопанным в лесу тело застреленной женщины. Полиция схватила ее бывшего мужа.