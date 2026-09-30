Адвокаты блогера Дмитрия Портнягина обжалуют приговор

Адвокаты блогера Дмитрия Портнягина, осужденного на пять лет, будут обжаловать приговор. Об этом Денис Никандров, Анастасия Селиванова и Евгений Грицков рассказали 360.ru.

Юристы полностью не согласны с назначенным сроком. По словам адвоката Евгения Грицкова, расчеты производили со своего расчетного счета, квартиру покупали на имя Дмитрия.

«Поэтому ни о каком сокрытии источника происхождения денежных средств, что является обязательным признаком преступления, речи идти не может. Мы убеждены в отсутствии состава преступления и намерены обжаловать приговор», – подчеркнул он.

Как отметил адвокат Денис Никандров, часть операций по легализации, в которых обвиняют, провели еще до срока уплаты налогов.

«То есть невозможно легализовать имущество, добытое преступным путем, если эти денежные средства еще и не являются добытыми преступным путем», – сказал правозащитник.

По словам члена Адвокатской палаты Москвы Анастасии Селивановой, ряда операций вообще не было.

«Некоторые транзакции были совершены в другой день. То есть у нас в обвинении указаны неправильное место и дата совершения платежа», – заявила юрист.

Мещанский суд Москвы приговорил блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина к пяти годам колонии за легализацию более 15 миллионов рублей. По данным суда, обвиняемый легализовал 15,308 миллиона рублей, полученных преступным путем. Его также обязали выплатить штраф в 900 тысяч рублей.