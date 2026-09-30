360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Адвокаты блогера Дмитрия Портнягина обжалуют приговор

    Адвокаты блогера Дмитрия Портнягина, осужденного на пять лет, будут обжаловать приговор. Об этом Денис Никандров, Анастасия Селиванова и Евгений Грицков рассказали 360.ru.

    Юристы полностью не согласны с назначенным сроком. По словам адвоката Евгения Грицкова, расчеты производили со своего расчетного счета, квартиру покупали на имя Дмитрия.

    «Поэтому ни о каком сокрытии источника происхождения денежных средств, что является обязательным признаком преступления, речи идти не может. Мы убеждены в отсутствии состава преступления и намерены обжаловать приговор», – подчеркнул он.

    Как отметил адвокат Денис Никандров, часть операций по легализации, в которых обвиняют, провели еще до срока уплаты налогов.

    «То есть невозможно легализовать имущество, добытое преступным путем, если эти денежные средства еще и не являются добытыми преступным путем», – сказал правозащитник.

    По словам члена Адвокатской палаты Москвы Анастасии Селивановой, ряда операций вообще не было.

    «Некоторые транзакции были совершены в другой день. То есть у нас в обвинении указаны неправильное место и дата совершения платежа», – заявила юрист.

    Мещанский суд Москвы приговорил блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина к пяти годам колонии за легализацию более 15 миллионов рублей. По данным суда, обвиняемый легализовал 15,308 миллиона рублей, полученных преступным путем. Его также обязали выплатить штраф в 900 тысяч рублей.

    Читайте также

    Под Можайском задержали закладчика с 1,5 кг мефедрона

    Владельца ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке арестовали после пожара с погибшими

    Белорусские силовики предотвратили диверсию в России

    В Московском регионе пресекли работу сим-боксов для телефонных мошенников

    Восемь тонн конопли уничтожили в Якутии

    МВД по Республике Саха (Якутия)

    Мошенники придумали схему обмана россиян, предлагая вернуть налог в 52 тысячи

    Стало известно, как психиатру удалось разговорить Чикатило

    Владельца ТЦ в Стерлитамаке задержали по делу о гибели людей при пожаре

    Дудю* выписали штраф за нарушение закона об иноагентах

    Стоп-кадр видео Youtube

    Украинца осудили на 19 лет за шпионаж в Белгородской области

    Суд арестовал водителя грузовика по делу о смертельном ДТП на Щелковском шоссе

    Бывшего игрока «Анжи» Гасанова арестовали по делу о наркотиках