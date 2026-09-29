Украинца осудили на 19 лет за шпионаж в Белгородской области

Белгородский областной суд признал виновным в шпионаже гражданина Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Уроженца Закарпатской области 1990 года рождения завербовали через мессенджер Viber сотрудники ГУР минобороны Украины. Он за денежное вознаграждение передавал противнику координаты российских военнослужащих и военной техники, дислоцированных в приграничной зоне Белгородской области.

Обвиняемый получил 19 лет колонии строгого режима. Злоумышленника задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники ФСБ. Уголовное дело вел следственный отдел УФСБ по Белгородской области.

Ранее оперативники ФСБ задержали в Севастополе агента военной разведки Украины. Он передавал кураторам фотографии объектов Черноморского флота.