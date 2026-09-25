Бывшего игрока «Анжи» Гасанова арестовали по делу о наркотиках

Суд в Москве заключил футболиста Гасанова под стражу до 22 ноября

Гагаринский районный суд Москвы арестовал бывшего игрока «Анжи», «Балтики» и махачкалинского «Динамо» Шамиля Гасанова по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Гасанова отправят под стражу до 22 ноября 2026 года. Спортсмена обвинили в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

По версии следствия, утром 22 сентября 2026 года игрок купил в одном из подъездов жилого многоквартирного дома «закладку» с наркотическим средством. После этого полицейские задержали Гасанова.

Гасанов за свою карьеру сыграл 33 матча в Российской премьер-лиге. С февраля выступал за «Муром» из Второй лиги, но футбольный клуб расторг с игроком контракт после его отправки в СИЗО.

Ранее столичный суд отправил в СИЗО политолога Александра Кынева* по делу о наркотиках.

* Физическое лицо, признанное иноагентом в России.