Суд приговорил блогера Портнягина к 5 годам за легализацию 15,3 млн рублей

Мещанский суд Москвы приговорил блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина к пяти годам колонии за легализацию более 15 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Суд установил, что обвиняемый легализовал 15,308 миллиона рублей, полученных преступным путем. Его также обязали выплатить штраф 900 тысяч рублей.

Супругу блогера Екатерину Портнягину осудили за отмывание денег и дачу взятки на восемь лет лишения свободы с отсрочкой, пока ее ребенку не исполнится 14 лет с уплатой штрафа в три миллиона рублей. Делового партнера Алексея Николаева приговорили к двум годам условно с испытательным сроком три года. Он заплатит штраф 400 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года дело Портнягина вернули на доследование. Тогда ему вменяли легализацию 64 миллионов рублей, но после повторного рассмотрения сумма снизилась в четыре раза.