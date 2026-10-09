Предельный возраст службы женщин-военных в России предложили увеличить

Ради расширения соцзащиты женщин-военнослужащих правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении предельного срока их службы и пребывания в запасе на пять лет. Документ опубликовали в базе нижней палаты .

Кабмин разработал изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Предельный срок службы женщин предложено увеличить с 45 до 50 лет, пребывания в запасе при наличии звания офицера — с 50 до 55 лет, другого воинского звания — с 45 до 50 лет.

Авторы законопроекта объяснили, что по действующим правилам женщины-военнослужащие по достижении предельного возраста службы могут остаться без пенсии и жилья из-за отсутствия необходимого для использования средств на именном накопительном счете стажа. Поэтому они предложили увеличить срок службы.

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