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    Предельный возраст службы женщин-военных в России предложили увеличить

    Кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении срока службы женщин-военных

    Фото: РИА «Новости»

    Ради расширения соцзащиты женщин-военнослужащих правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении предельного срока их службы и пребывания в запасе на пять лет. Документ опубликовали в базе нижней палаты.

    Кабмин разработал изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Предельный срок службы женщин предложено увеличить с 45 до 50 лет, пребывания в запасе при наличии звания офицера — с 50 до 55 лет, другого воинского звания — с 45 до 50 лет.

    Авторы законопроекта объяснили, что по действующим правилам женщины-военнослужащие по достижении предельного возраста службы могут остаться без пенсии и жилья из-за отсутствия необходимого для использования средств на именном накопительном счете стажа. Поэтому они предложили увеличить срок службы.

    Ранее ефрейтор Людмила Болилая из Подмосковья стала первой женщиной, получившей звание Героя России за подвиг в зоне СВО. 360.ru выпустил фильм о ней.

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