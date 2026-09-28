Путин увеличил штатную численность ВС России на 15,5 тысячи человек
Штатная численность ВС России увеличилась на 15,5 тысячи человек. Указ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали на официальном портале правовой информации.
Теперь в составе Вооруженных сил будет 2 441 630 граждан, включая 1 550 500 военнослужащих. Июльским указом российский лидер утвердил численность 2 426 130 и 1 535 000 человек соответственно.
Таким образом, рост численности армии произошел за счет военнослужащих.
Указ вступил в силу со дня подписания, предыдущие документы от 12 июня и 26 июля признали утратившими силу. Правительство обязали выделить Министерству обороны из федерального бюджета необходимые ассигнования.
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