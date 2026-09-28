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    Путин увеличил штатную численность ВС России на 15,5 тысячи человек

    Фото: РИА «Новости»

    Штатная численность ВС России увеличилась на 15,5 тысячи человек. Указ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Теперь в составе Вооруженных сил будет 2 441 630 граждан, включая 1 550 500 военнослужащих. Июльским указом российский лидер утвердил численность 2 426 130 и 1 535 000 человек соответственно.

    Таким образом, рост численности армии произошел за счет военнослужащих.

    Указ вступил в силу со дня подписания, предыдущие документы от 12 июня и 26 июля признали утратившими силу. Правительство обязали выделить Министерству обороны из федерального бюджета необходимые ассигнования.

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