Первая женщина — Герой России на СВО посмотрела парад Победы рядом с Путиным

За спиной президента Владимира Путина на трибунах во время парада Победы сидела Людмила Болилая — ефрейтор, первая женщина, ставшая Героем России за совершенный в зоне спецоперации подвиг. Об этом сообщили «Известия» .

Когда украинские боевики обстреляли позицию кассетными боеприпасами, военнослужащая накрыла собой тяжелораненого.

Болилая получила осколочные ранения, но спасла жизнь сослуживцу. После атаки ее госпитализировали в полевой госпиталь и оказали всю необходимую помощь.

Рядом с главой государства также находился полковник Леонид Рыжов — участник СВО, Герой России, участвовавший в освобождении Рубежного и Северодонецка.

По правую руку от Путина сидел 100-летний ветеран Свет Турунов, служивший артиллеристом во время Великой Отечественной войны. Он пожелал президенту крепкого здоровья, и в ответ на теплые слова лидер обнял собеседника.

После парада Победы гости мероприятия отправились в Александровский сад и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.