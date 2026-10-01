Генштаб рассказал об отсрочке от призыва без явки в военкомат

Генштаб: более 350 тысяч граждан получили отсрочку от призыва без явки в военком

Более 350 тысяч граждан получили отсрочку или освобождение от призыва без личного визита в военкомат. Это стало возможно из-за автоматизации процессов учетно-призывной работы, сообщил в интервью газете «Красная Звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

В 2026 году впервые проходит круглогодичный призыв, при котором отправка призывников к месту службу проходит как и раньше дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

«В настоящее время деятельность военкоматов невозможно представить без автоматизации процессов учетно-призывной работы. Как и прежде, мероприятия призыва проводятся с применением реестра воинского учета, показавшего высокую эффективность», — рассказал Бурдинский.

По словам генерал-полковника, важным преимуществом системы является проактивное предоставление отсрочек — сведения актуализируются автоматически, данные поступают напрямую от госорганов и работодателей.

Благодаря такой системе более 350 тысяч граждан получили отсрочку или освобождение, отметил Бурдинский.