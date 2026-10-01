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    На места службы этой осенью отправятся около 120 тысяч призывников

    Фото: РИА «Новости»

    Около 120 тысяч призывников направятся на места срочной службы осенью 2026 года. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    «В октябре­-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву», — отметил офицер.

    Призывники начнут убывать к месту прохождения воинской службы с 10 октября. В некоторых районах Крайнего Севера отправка призывников начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. Призывники из сельской местности и занятых на посевных и уборочных работах начнут отправлять на места службы с 15 октября, уточнил Бурдинский.

    Генерал-полковник также рассказал, что более 350 тысяч граждан получили отсрочку или освобождение от призыва без явки в военкомат. Бурдинский отметил, что это стало возможным благодаря автоматизации учетно-призывной работы.

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