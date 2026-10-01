На места службы этой осенью отправятся около 120 тысяч призывников

Около 120 тысяч призывников направятся на места срочной службы осенью 2026 года. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«В октябре­-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву», — отметил офицер.

Призывники начнут убывать к месту прохождения воинской службы с 10 октября. В некоторых районах Крайнего Севера отправка призывников начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. Призывники из сельской местности и занятых на посевных и уборочных работах начнут отправлять на места службы с 15 октября, уточнил Бурдинский.

Генерал-полковник также рассказал, что более 350 тысяч граждан получили отсрочку или освобождение от призыва без явки в военкомат. Бурдинский отметил, что это стало возможным благодаря автоматизации учетно-призывной работы.