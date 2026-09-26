Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений в Челябинской области

Воинские контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для участия в учениях ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба организации.

Военнослужащие завершили перегруппировку и прибыли в районы проведения маневров. Учения «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» пройдут на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области.

В рамках «Взаимодействия-2026» участники отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

Учение «Поиск-2026» предусматривает ведение разведки в интересах Коллективных сил оперативного реагирования, а «Эшелон-2026» — организацию материально-технического обеспечения.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что маневры носят плановый характер. По его словам, они должны повысить слаженность органов управления и войск и поддержать готовность формирований к выполнению задач в сфере коллективной безопасности.