В Минобороны раскрыли, как изменили подготовку солдат в ходе СВО

Российская армия пересмотрела правила обучения военнослужащих с учётом опыта специальной военной операции. Командиры получили больше возможностей для подготовки бойцов без требований, затрудняющих процесс, сообщил журналу «Политика» заявил заместитель министра обороны, генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

По словам замминистра, ведомство неоднократно меняло учебные программы и увеличивало сроки подготовки. При этом военные пересмотрели наставления и курсы, рассчитанные на условия мирного времени.

«Отошли от требований, которые мешают командиру готовить солдат, отказались от условностей и создали благоприятные условия для командира», — сказал Евкуров.

Генерал добавил, что изменения учитывают реальные условия боевых действий и необходимость уделять обучению военнослужащих больше времени.

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