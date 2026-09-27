Совместные учения сил ОДКБ стартовали в России
Силы ОДКБ начали совместные учения «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» в России
В России стартовали совместные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Церемония открытия прошла на полигоне «Чебаркульский». В ней приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, заместитель генерального секретаря организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные должностные лица.
Сердюков назвал учения основным мероприятием подготовки ОДКБ в 2026 году и отметил их практическую направленность.
В ходе учений бойцы отработают слаженность действий при локализации вооруженного конфликта на государственной границе, проверят навыки разведки на потенциально вражеской территории, а также организацию материально-технического обеспечения.
В маневрах примут участие воинские контингенты из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана общей численностью около 2000 человек.
В Минобороны уточнили, что бойцы отработают учебно-боевые задачи с применением вооружения, военной и специальной техники.