Совместные учения сил ОДКБ стартовали в России

Силы ОДКБ начали совместные учения «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» в России

В России стартовали совместные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Церемония открытия прошла на полигоне «Чебаркульский». В ней приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, заместитель генерального секретаря организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные должностные лица.

Сердюков назвал учения основным мероприятием подготовки ОДКБ в 2026 году и отметил их практическую направленность.

В ходе учений бойцы отработают слаженность действий при локализации вооруженного конфликта на государственной границе, проверят навыки разведки на потенциально вражеской территории, а также организацию материально-технического обеспечения.

В маневрах примут участие воинские контингенты из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана общей численностью около 2000 человек.

В Минобороны уточнили, что бойцы отработают учебно-боевые задачи с применением вооружения, военной и специальной техники.