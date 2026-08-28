«Мама не плакала». В День военного медика 360.ru показал фильм о Герое России Людмиле Болилой

Людмила Болилая — первая женщина, получившая звание Героя России в зоне спецоперации, ефрейтор. Ко Дню военного медика на 360.ru состоялась премьера фильма корреспондента Елены Кононовой про медика из Подмосковья, которая спасла раненого военнослужащего ценой собственного здоровья.

Историю Болилой знает теперь чуть ли не вся страна: она закрыла собой бойца при обстреле, он выжил. Недавно они созванивались: военный рассказывал, что строит дом, выяснила корреспондент 360.ru. «Людмила же пытается примерить к себе новую жизнь — Героя России. Говорит, что в душе все равно остается фельдшером скорой помощи. У нас было всего несколько дней, чтобы окартинить ее историю. В съемках участвовал сын Людмилы. Он писал сочинение о своей маме. Мы ничего не придумывали: весь текст сочинения действительно составил Ваня», — отметила Кононова. Она добавила, что невероятно гордится знакомством с Людмилой.

А еще искренне благодарна, что люди из города, где работала Людмила, из города, где я сама родилась и выросла, нам в этом помогли. Речь про подмосковное Ступино. Спасибо центру «Армеец», и вообще всему отделу по работе с молодежью, местной подстанции скорой помощи и, конечно, обитателям деревни Матвейково, которые подбадривали операторов.

Больше всего ведущей 360.ru запомнилось, как медсестра рассказала о спасении раненого. «Сразу после того обстрела она проверила бойца рядом с собой. Поняла, что щеки розовые, — живой. Потом перекатилась на спину. Поняла, что у нее брюшное кровотечение. Она чувствовала горячую кровь, а боль была тупой и далекой. Было морозно, солнечно, будто ранней зимой. Людмила смотрела на посеченные после прилета кроны деревьев, летящие вниз, и подумала, что только бревна ей и не хватало. Такие простые мысли у человека, истекающего кровью», — сказала журналистка. Работа на гражданке и служба в зоне СВО Болилая свыше 10 лет отработала в саратовской службе скорой помощи. Во второй половине 2010-х Людмила вместе с мужем Вадимом переехала в Санкт-Петербург, а затем — в Ступино. Там Болилая продолжила спасать людей. «Однажды она сказала, что уезжает в командировку, и пообещала вернуться. Я думал, что она вернется завтра, и не так сильно переживал. Вышло совсем не так», — поделился в сочинении ее сын Иван. Болилая прошла трехнедельный курс молодого бойца: строевая подготовка, обращение с оружием, воинские приветствия и все, что связано со службой. На решение заключить контракт повлияло множество факторов.

Я не хочу, чтобы мой ребенок видел эту войну. Сейчас, когда над нашими городами летают беспилотники, мой сын это видит, и мне становится страшно.На тот момент то же самое. Я не хочу, чтобы дети видели войну. Пусть они растут в мире. А чтобы это случилось, нам нужно как можно быстрее победить.

Ранение и звание Героя России В зоне СВО Болилая получила ранение, прикрыв собой пострадавшего бойца. «Маму ранило кассетным боеприпасом. Она рассказывала, что горячие осколки прошли через ноги. Когда мама рассказывала про ранение, я спросил у нее, плакала она или нет. Мама не плакала», — написал Ваня. Болилая находилась в коридорах блиндажей, когда услышала первый прилет. «Побежала в сторону своего медицинского пункта — такой маленький медицинский пункт-блиндаж. Но до него я так и не добежала, потому что на повороте рухнули перекрытия, все засыпало. А впереди, в нескольких метрах от меня, стояли несколько человек. Они кричали, что наверху есть раненые, пострадавшие, один тяжелый — оторвало руку», — вспомнила героиня. Она добралась до пострадавшего, наложила жгут, давящую повязку на шею, и в этот момент начался второй прилет.

Фото: РИА «Новости»

Я легла на него сверху, чтобы прикрыть, потому что в этот момент он сидел, он был в шоке — травматическом, геморрагическом. Он ничего не понимал. И я легла сверху, чтобы закрыть его от осколков. Земля кипела, я понимала, что эти осколки пронзают и меня. Слепая боль, горячая кровь. Когда наступила тишина, я подняла капюшон бойца, на котором лежала. По розовым щекам поняла, что живой, что все хорошо. Поняла, что я сама уже встать не смогу. Наступила тишина, я смотрела наверх, а сверху начали падать верхушки деревьев, потому что их тоже посекло осколками. Я подумала: «Вот бревна мне сверху еще не хватало». Но все обошлось.

Сын раненой ничего не знал о травмах матери очень долгое время. Ей удалили селезенку, дренировали легкое, ушили кишечник. Несмотря на это, Болилая очень хотела вернуться на фронт.

От операции до операции мутное сознание не давало адекватно думать. Сейчас, по прошествии времени, я прекрасно понимаю, что в первую очередь мне будет стыдно посмотреть в глаза своим родителям, своему сыну и сказать, что я поехала после того, что они пережили, пока я находилась на операциях, на лечении, на реабилитации.

Путь в «Лидерах России» и инициативы В 2025 году Болилой вручили Золотую Звезду Героя России. В 2026-м она стала гостем парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве и сидела на одной трибуне с президентом Владимиром Путиным. «Замечательный человек. Человек, за которым хочется идти. Очень умный, очень человечный. И когда он тебя слушает, он слышит. Это очень важно. Для меня это большая честь и гордость», — рассказала Болилая о знакомстве с главой государства. Присвоение почетного звания она назвала гордостью и большой ответственностью. По ее словам, она никогда не мечтала о публичности.

Фото: РИА «Новости»

Иногда хочется все бросить, опустить руки и сбежать, но нужно немного потерпеть, потому что мы нужны. Мы нужны самим себе, нашим детям, которых воспитываем настоящими людьми. Мы нужны нашим бойцам, которые сейчас ушли, которым очень нужна поддержка.

Сын Болилой мечтает работать в президентской охране. «Я уже готовлюсь сейчас сам. И вот еще про маму. Я думаю: а что дальше? Теперь моя мама — герой навсегда, или, чтобы быть героем, нужно все время кого-то спасать?» — задается вопросом Ваня.

Фото: РИА «Новости»

Болилая вошла в финал конкурса «Лидеры России. Политика» и стала инициатором предложений о том, как можно улучшить жизнь медицинского персонала и врачей. Она выступила с идеей развивать программу наставничества и ввести выплаты для наставников.

Приоритеты — это медицина, медицина на СВО, возвращение наших бойцов, их реабилитация и лечение. По поводу наставничества — отдельная большая история. Если я вспоминаю себя как неопытного медика, который пришел из колледжа в скорую помощь, я всегда знала, что, если чего-то не понимаю, чего-то не знаю, всегда могу посоветоваться, всегда могу спросить, и мне точно ответят, точно помогут. Никто меня не оставит одну.