Ростех передал ВКС России партию истребителей Су-34

Созданные ОАК машины прошли полный цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний.

«Этот самолет сочетает в себе возможности истребителя и бомбардировщика и может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и при активном противодействии ПВО», — отметил командир экипажа Су-34 Воздушно-космических сил России.

Он добавил, что емкость внутренних топливных баков машины и экономичность двигателей позволяет Су-34 выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов. При этом работоспособность экипажа не теряется.

Ранее стало известно, что Ростех передал российским войскам партию Су-57 в новом облике.