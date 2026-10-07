Ростех передал ВКС России партию истребителей Су-34
Ростех отправил ВКС России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Созданные ОАК машины прошли полный цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний.
«Этот самолет сочетает в себе возможности истребителя и бомбардировщика и может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и при активном противодействии ПВО», — отметил командир экипажа Су-34 Воздушно-космических сил России.
Он добавил, что емкость внутренних топливных баков машины и экономичность двигателей позволяет Су-34 выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов. При этом работоспособность экипажа не теряется.
Ранее стало известно, что Ростех передал российским войскам партию Су-57 в новом облике.