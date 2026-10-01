Российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность
Глава РАН Красников: лазерное оружие России показало высокую эффективность
Российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность, ученые самым активным образом участвуют в его совершенствовании. Об этом заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников в беседе с РИА «Новости».
«Высокую эффективность показало наше лазерное оружие, лазерные установки», — сказал он.
По его словам, сейчас специалисты активно работают над повышением мощности и дальности луча, также думают над сокращением времени сопровождения цели лазером.
Еще одно направление — средства поражения особыми методами, когда боеприпас распадается на мелкие высокоэнергетичные осколки, и образовавшееся облако уничтожает вражеские беспилотники.
Помимо этого, идет развитие классических установок, включая не только «Панцири», но и прочие российские комплексы, добавил Красников.
Ранее «Ростех» передал Минобороны России новейшие антидроновые системы «Зубр». Эти комплексы поражают малоразмерные и низколетящие цели, защищая важные объекты.