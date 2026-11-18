«Сегодня в Балтийске подняли Военно-морской флаг на гвардейском морском тральщике „Дмитрий Лысов“ проекта 12700 „Александрит“. Корабль построили на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК и официально включили в состав Военно-Морского Флота России», — уточнило военное ведомство.

Заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Воробьев в своем выступлении отметил, что это большой праздник для ВМФ. Российский флот получил новейший корабль противоминной обороны.

Судно назвали в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Лысова, руководившего боем с немецкой подлодкой в сентябре 1944 года. Советский офицер исполнил свой долг до конца.

Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Головко» направился в поход из Североморска в Атлантический океан. Корабль пройдет через два океана и пять морей.