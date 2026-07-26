Путин заявил об уникальности российского ледокольного флота

Путин: атомного ледокольного флота нет ни у одной страны мира, кроме России

Такого ледокольного флота, как у России, нет ни у одной страны в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Речь президента транслировали на сайте Кремля.

«Такого ледокольного флота в мире больше нет ни у одной страны мира. Атомных ледоколов вообще, по-моему, ни у кого нет, а у нас есть», — заявил российский лидер.

По словам главкома ВМФ, адмирала флота Александра Моисеева, в составе ВМФ уже формируется новое подразделение — полки беспилотных систем. Воинская часть такого типа, укомплектованная всем необходимым вооружением, есть на базе Северного флота.В следующем году обновление ждет и Тихоокеанский флот.

Ранее президент поздравил россиян и военных моряков с Днем Военно-морского Флота.