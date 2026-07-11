Патрушев предложил создать флотилии безэкипажных кораблей с роями дронов

Флотилии безэкипажных кораблей в будущем могут стать мощной ударной силой. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью KP.RU .

Патрушев отметил, что в Черном море уже активно воюют безэкипажные катера, а в США спущены на воду первые безэкипажные корабли. При этом катера ограничены в маневрах из-за мореходности и автономности, а корабли смогут решать задачи на дальних расстояниях.

«Если же флотилии таких кораблей будут с помощью искусственного интеллекта интегрированы с роями дронов во всех средах — в воздухе, на воде и под водой, то мы получим мощную ударную силу, противостоять которой будет непросто», — подчеркнул Патрушев.

В том же интервью он добавил, что Россия оказалась бы загнана вглубь континента, если бы в конце прошлого века пошла по пути либералов и пустила флот «на иголки».

В июне Патрушев заявлял о планах Запада атаковать базы ВМФ России.