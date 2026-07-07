07 июля 2026 02:22 «Корабли спускают, словно пирожки пекут». Что известно о военных учениях России и Китая в Желтом море Дандыкин: «Морское взаимодействие — 2026» — это плановые учения РФ и КНР 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Армия

Спасатели

Дипломатия

Военные учения

Военные

Корабли

Россия

Подлодки

Армия

Китай

Океаны

Морские российско-китайские учения в Желтом море переполошили мир — маневры назвали «зеркальным ответом» на учения Японии и Южной Кореи, прошедших месяцем ранее. Однако учения «Морское взаимодействие» проходят планово практически каждый год последние 14 лет и не направлены против третьих стран. В чем особенность учений 2026 года, какие корабли участвуют с обеих сторон и какие маневры планируют отрабатывать — в материале 360.ru.

«Морское взаимодействие — 2026» стартовало в Китае Совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026» стартовали на военной базе в Циндао на востоке Китая. Маневры продлятся до 13 июля. В период с 6 по 8 июля проходит береговой этап учений, затем маневры перейдут в активную фазу в Желтом море. Российскую сторону на учениях представляют крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».

Фото: РИА «Новости»

От ВМС Народно-освободительной армии Китая в маневрах участвуют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху». Участники морских учений отработают совместные спасательные операции, противолодочные задачи и противовоздушную оборону, а также проведут артиллерийские стрельбы. Отличительной особенностью нынешних маневров станет привлечение большого количества БПЛА и безэкипажных катеров. Одним из ключевых эпизодов станет спасение экипажа условно аварийной подводной лодки с использованием глубоководного аппарата.

Фото: РИА «Новости»

Интересно Впервые учения «Морское взаимодействие» с участием флотов РФ и КНР прошли в апреле 2012 года в Желтом море. Тогда ВМФ России представляли пять кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и три судна обеспечения, с китайской стороны в них приняли участие восемь кораблей и две подлодки С тех пор учения «Морское взаимодействие» проводились практически ежегодно, исключением стали лишь 2018 и 2020 годы. В 2023 и 2025 годах учения проходили в Японском море. В 2024 году корабли ТОФ и ВМС НОАК отработали совместное маневрирование в Охотском море.

Учения традиционно имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Маневры в Желтом море — не исключение, они направлены на сохранение связей между двумя государствами, в частности, между флотами. Об этом в беседе с 360.ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что это уже не первые подобные учения, периодически они проходят на российской военной базе во Владивостоке. «Будут отрабатываться совместные задачи. Это противовоздушная оборона, спасательные работы. И будут учитывать ситуацию, которая сейчас складывается в развитии военно-морских сил. Это борьба с безэкипажными катерами, применение безэкипажных катеров и борьба с беспилотниками», — пояснил военный эксперт.

Китайский ВМФ превзошел американский флот От китайской стороны в маневрах принимают участие два эсминца, фрегат, дизель-электрическая подводная лодка, универсальный транспорт снабжения и спасательное судно. «Сейчас в Китае надводные флоты корабли спускают, как пирожки пекут. <…> Может, где-то и получше американских эсминцев», — высказал мнение Дандыкин.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт отметил российский корвет «Резкий» — многоцелевой корабль, вышедший с верфи Дальнего Востока, и крейсер «Варяг» с модернизированным корпусом — флагман Тихоокеанского флота. Дандыкин отметил, что сейчас китайский флот по количеству боевых единиц находится на первом месте. США опережают по количеству авианосцев, а Россия — по атомным подводным лодкам.

Показательный «Курск» Одним из этапов учений станет тренировка по спасению экипажа условно аварийной подлодки с помощью подводного аппарата. Дандыкин отметил важность подобных учений, вспомнив трагедию подлодки «Курск».

Интересно Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) К-141 «Курск» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года — подлодка села на грунт на глубине 108 метров. На борту находилось 118 человек. В спасении экипажа принимали участие британские и норвежские спасатели. Гибель экипажа подтвердили 21 августа. «Курск» подняли со дна в октябре 2001 года.

Фото: Атомная подводная лодка класса К-141 Северного морского флота / РИА «Новости»

Эксперт отметил, что раньше Россия проводила совместные учения с флотами стран НАТО в Средиземном море. Океан — это опасная стихия, поэтому отработка спасательных операций, как показывает история, — это хорошая практика, которая поможет спасти жизни военных.

«Зеркальный ответ» или обмен опытом? Маневры «Морское взаимодействие — 2026» начались спустя месяц после морских поисково-спасательных учений Японии и Южной Кореи, которые прошли 7 июня и были первыми за много лет. Можно ли считать российско-китайские учения «зеркальным ответом»?

Фото: РИА «Новости»

Дандыкин отметил, что у Японии и Китая весьма непростые отношения, а в последнее время усложнились и японско-российские отношения. По мнению военного эксперта, Япония стала более агрессивно относиться к России после назначения премьер-министром Санаэ Такаити. Китай, как известно, поддерживает КНДР, поэтому сложно однозначно сказать, является ли «Морское взаимодействие — 2026» ответом Японии и Южной Корее. «Вполне вероятно, может и так. <…> Но скорее это плановое учение. Хотя какой-то элемент политики может быть, но это уже вопрос политикам. Моряки делают свою работу, а это во многом вопросы дипломатии. Военно-морские визиты, учения, походы — это демонстрация флага, вопрос дипломатии», — отметил Дандыкин. При этом эксперт подчеркнул, что прежде всего совместные учения — это обмен опытом, а России есть чем поделиться.