Военные корабли провели торговые суда России через Ла-Манш на глазах ВМФ Британии

Британский Военно-морской флот потратил три дня для наблюдения за проходом через Ла-Манш попавших под санкции российских торговых судов, которых сопровождали военные корабли. Об этом сообщила пресс-служба британских ВМС.

Там подчеркнули, что для отслеживания движения российских экипажей в море вышли военные корабли MS Duncan, HMS St Albans и HMS Severn, которые использовали радары и датчики. За движением судов к Дуврскому проливу проследил вертолет Merlin.

В пресс-службе добавили, что за последние шесть месяцев количество торговых судов России с военным сопровождением выросло на 25% по сравнению с прошлым годом.

В начале августа газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что новый министр обороны Великобритании Уэс Стиринг задумался о возобновлении контакта с российскими военными из-за военного сопровождения торговых судов.

По словам собеседников журналистов, он не исключил, что любое недоразумение грозит перерасти в широкий конфликт.

Посольство России в Лондоне допустило возобновление контактов по военной линии, но при условии, что первый шаг сделает Великобритания.

Дипломаты напомнили, что именно Соединенное Королевство прекратило контакты с Россией в 2024 году и выслало военного атташе под надуманным предлогом. В посольстве добавили, что получили сигналы от британских военных, но никаких практических действий не увидели.