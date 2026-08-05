Военные строители займутся возведением стратегических объектов ВС России

Формируемые военно-строительные подразделения займутся возведением приоритетных и стратегических объектов ВС России по всей территории страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Военно-строительные подразделения будут выполнять общестроительные работы по возведению приоритетных и стратегических объектов ВС России на всей территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

По словам генерала армии Анатолия Гребенюка, строители также займутся обустройством военных городков в отдаленных районах.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с военными моряками в Петербурге заявил, что такого ледокольного флота, как у России — нет нигде в мире.

Как отметил главком ВМФ Александр Моисеев, в составе Военно-Морского Флота уже формируется новое подразделение — полки беспилотных систем.