Роль ВМФ в безопасности страны: ключевые тезисы Путина и Моисеева о ядерной триаде и морских рубежах
Главком Моисеев: носитель ядерного «Посейдона» вошел в состав ВМФ России
ВМФ России в перспективе пополнится новейшим надводным кораблем океанской зоны, водоизмещение которого вдвое превысит показатели современных фрегатов проекта 22350, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев. Главные заявления военачальника и его доклад президенту Владимиру Путину — в материале 360.ru.
Историческое пополнение флота
Знаковой датой для Военно‑морского флота России стало 26 июля: в состав армии вошел носитель ядерной суперторпеды «Посейдон». Событие подчеркивает наращивание стратегического потенциала морской компоненты сил сдерживания. Главнокомандующий ВМФ Моисеев в интервью телеканалу «Звезда» особо отметил стратегическую важность события и уровень технологической готовности системы.
«Принятие на вооружение носителя „Посейдон“ — это не просто пополнение корабельного состава, а качественный скачок в возможностях нашего флота. Система отвечает самым строгим требованиям по надежности, скрытности и эффективности, и ее интеграция в структуру ВМФ — важнейший этап укрепления морской составляющей стратегических сил сдерживания», — сказал адмирал.
По его словам, ввод носителя в строй — результат слаженной работы конструкторских бюро, судостроителей и испытателей, а также четкой реализации планов кораблестроения.
Развитие морской группировки: планы и приоритеты
В своем выступлении Моисеев обозначил приоритеты дальнейшего развития ВМФ. Среди них — поддержание высокой технической готовности существующих кораблей, развитие инфраструктуры базирования и обеспечение ритмичного пополнения флота новыми единицами.
Мы не просто принимаем новый корабль — мы выстраиваем устойчивую систему, где техника, кадры и инфраструктура работают как единый механизм. Это позволяет гарантировать выполнение задач в любых условиях и в любой точке Мирового океана.
Особое внимание, по словам главкома, уделяется подготовке экипажей и отработке взаимодействия разнородных сил.
Технологический рубеж: что дает «Посейдон» флоту
Система «Посейдон» — это принципиально новый класс вооружений, сочетающий высокую дальность, автономность и значительную боевую мощь. Носитель обеспечивает скрытную доставку боеприпаса в район применения, расширяя стратегические возможности ВМФ.
Появление такого комплекса меняет баланс возможностей на морских театрах и усиливает фактор стратегического сдерживания. При этом акцент делается не на наступательном потенциале, а именно на способности гарантированно обеспечить ответные действия в случае угрозы.
Перспективы и задачи: курс на устойчивое развитие
Главком ВМФ подчеркнул, что прием нового носителя — лишь один из этапов долгосрочной программы модернизации флота. Впереди — дальнейшее развитие подводного и надводного компонентов, совершенствование систем управления и связи, а также укрепление береговой инфраструктуры.
«Наша задача — обеспечить ВМФ всем необходимым для выполнения задач по защите национальных интересов на море. И каждый новый корабль, каждая новая система — это вклад в эту общую цель», — отметил Моисеев.
О чем еще говорил Моисеев
Полки беспилотных систем
Главком подтвердил, что такие подразделения уже реально существуют в структуре флотов, а не только планируются. Так, 1 июля полк беспилотных систем сформировали на Северном флоте — он обеспечен всем необходимым вооружением. По словам Моисеева, сейчас в его структуре дивизионного состава два надводных дивизиона и один подводный.
«У нас сформированы полки беспилотных систем. Они уже существуют. То есть это не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня. Именно полки беспилотных систем в структуре флотов», — сказал главком.
Адмирал также сообщил, что в 2027 году аналогичное подразделение появится на Тихоокеанском флоте. Кроме того, в России создают безэкипажный корабль водоизмещением около 500 тонн — его задача будет заключаться в поиске подводных лодок и других подводных объектов. Этот проект заложен в государственную программу вооружений.
Подлодки проекта «Борей»
Моисеев заявил, что атомные подводные лодки этого проекта, оснащенные ракетами «Булава», будут служить России в ближайшие 30–40 лет. Они призваны полностью заменить устаревающие стратегические субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин».
Реализуем все программы перехода на новое поколение подводной лодки «Борей» с баллистической ракетой морского базирования «Булава». Они будут служить нашему государству ближайшие 30–40 лет, придя на смену предыдущему поколению 667БДРМ.
Модернизация и новые корабли
Адмирал рассказал, что в перспективе ВМФ пополнится новейшим надводным кораблем океанской зоны. Его ключевая особенность — высокая автономность, которая позволит долго выполнять задачи в открытом море. Водоизмещение составит порядка 9,5 тысячи тонн — это вдвое больше, чем у современных фрегатов проекта 22350.
Потребность в таких единицах уже зафиксирована в стратегии развития и проекте перспективной программы кораблестроения. Также Моисеев прокомментировал состояние тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»: корабль проходит испытания после модернизации, и главком выразил надежду, что планы на этот год будут реализованы.
Ситуация в зоне СВО
Моисеев отметил, что Черноморский флот остается «воюющим» — его надводные корабли и подводные лодки (в том числе субмарины проекта 636.3 и фрегаты) продолжают решать боевые задачи, поражая объекты противника. При этом он обратил внимание на смену тактики: ВСУ переориентировали атаки морских беспилотников с военных кораблей на гражданское судоходство (в том числе суда третьих стран).
В акватории Черного моря такие действия главком назвал проявлением международного терроризма. Вместе с тем Моисеев добавил, что российские силы системно отслеживают и уничтожают вражеские безэкипажные катера, благодаря чему их эффективность значительно снизилась по сравнению с 2023–2024 годами и сейчас такие атаки носят единичный характер.
«Черноморский флот для нас — воюющий флот. Все эти годы он ведет систематические боевые действия. Основной состав корабельный, речь и о надводных, и о подводных лодках, его ресурс ударного оружия полностью используется для решения задач поражения объектов на территории нашего противника», — подчеркнул Моисеев.
Доклад Моисеева Путину: главное
Моисеев 26 июля выступил с докладом перед Владимиром Путиным в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Главком ВМФ отчитался о текущем состоянии флота и планах по его развитию.
Военачальник доложил, что с начала года в состав ВМФ уже приняли 20 кораблей, судов и катеров, до конца года планируют ввести в строй еще 21 единицу. Ключевая новинка среди них — атомный подводный крейсер «Пермь» проекта «Ясень-М». Его главная особенность в том, что это первый такой корабль, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон».
«Продолжается серийное строительство кораблей и специальных судов, совершенствуется обеспечение передовым вооружением, <… > в том числе гиперзвуковыми комплексами „Циркон“», — сказал Путин после доклада Моисеева.
Отдельно главком сообщил президенту о завершении заводского ремонта стратегического атомного подводного крейсера «Карелия». Корабль проходил доковый ремонт в центре судоремонта «Звездочка», в том числе там заменили активную зону реактора. По оценкам экспертов, после ремонта «Карелия» останется в строю ориентировочно до 2038 года, сохранив на вооружении ракеты «Синева».
Моисеев также затронул тему новых технологий. Он сообщил, что для ВМФ построят первый безэкипажный боевой корабль водоизмещением около 500 тонн. Его задача — поиск подводных лодок и других подводных объектов.
В ходе встречи Путин, в свою очередь, отметил, что ВМФ играет ключевую роль в решении задач спецоперации, морпехи проявляют доблесть в зоне боевых действий. Флот имеет огромное значение в ядерной триаде России, добавил президент, подчеркнув, что 60% границ — это водная гладь, и даже с этой точки зрения значение ВМФ является непреходящим.
«Морская составляющая ядерной триады России набирает мощь», — отметил глава государства.