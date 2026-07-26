26 июля 2026 19:25 Роль ВМФ в безопасности страны: ключевые тезисы Путина и Моисеева о ядерной триаде и морских рубежах Главком Моисеев: носитель ядерного «Посейдона» вошел в состав ВМФ России Фото: РИА «Новости» Армия

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ВМФ России в перспективе пополнится новейшим надводным кораблем океанской зоны, водоизмещение которого вдвое превысит показатели современных фрегатов проекта 22350, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев. Главные заявления военачальника и его доклад президенту Владимиру Путину — в материале 360.ru.

Историческое пополнение флота Знаковой датой для Военно‑морского флота России стало 26 июля: в состав армии вошел носитель ядерной суперторпеды «Посейдон». Событие подчеркивает наращивание стратегического потенциала морской компоненты сил сдерживания. Главнокомандующий ВМФ Моисеев в интервью телеканалу «Звезда» особо отметил стратегическую важность события и уровень технологической готовности системы. «Принятие на вооружение носителя „Посейдон“ — это не просто пополнение корабельного состава, а качественный скачок в возможностях нашего флота. Система отвечает самым строгим требованиям по надежности, скрытности и эффективности, и ее интеграция в структуру ВМФ — важнейший этап укрепления морской составляющей стратегических сил сдерживания», — сказал адмирал. По его словам, ввод носителя в строй — результат слаженной работы конструкторских бюро, судостроителей и испытателей, а также четкой реализации планов кораблестроения.

Фото: РИА «Новости»

Развитие морской группировки: планы и приоритеты В своем выступлении Моисеев обозначил приоритеты дальнейшего развития ВМФ. Среди них — поддержание высокой технической готовности существующих кораблей, развитие инфраструктуры базирования и обеспечение ритмичного пополнения флота новыми единицами.

Мы не просто принимаем новый корабль — мы выстраиваем устойчивую систему, где техника, кадры и инфраструктура работают как единый механизм. Это позволяет гарантировать выполнение задач в любых условиях и в любой точке Мирового океана.

Особое внимание, по словам главкома, уделяется подготовке экипажей и отработке взаимодействия разнородных сил.

Фото: РИА «Новости»

Технологический рубеж: что дает «Посейдон» флоту Система «Посейдон» — это принципиально новый класс вооружений, сочетающий высокую дальность, автономность и значительную боевую мощь. Носитель обеспечивает скрытную доставку боеприпаса в район применения, расширяя стратегические возможности ВМФ. Появление такого комплекса меняет баланс возможностей на морских театрах и усиливает фактор стратегического сдерживания. При этом акцент делается не на наступательном потенциале, а именно на способности гарантированно обеспечить ответные действия в случае угрозы.

Фото: РИА «Новости»

Перспективы и задачи: курс на устойчивое развитие Главком ВМФ подчеркнул, что прием нового носителя — лишь один из этапов долгосрочной программы модернизации флота. Впереди — дальнейшее развитие подводного и надводного компонентов, совершенствование систем управления и связи, а также укрепление береговой инфраструктуры. «Наша задача — обеспечить ВМФ всем необходимым для выполнения задач по защите национальных интересов на море. И каждый новый корабль, каждая новая система — это вклад в эту общую цель», — отметил Моисеев.

Фото: РИА «Новости»

О чем еще говорил Моисеев Полки беспилотных систем Главком подтвердил, что такие подразделения уже реально существуют в структуре флотов, а не только планируются. Так, 1 июля полк беспилотных систем сформировали на Северном флоте — он обеспечен всем необходимым вооружением. По словам Моисеева, сейчас в его структуре дивизионного состава два надводных дивизиона и один подводный. «У нас сформированы полки беспилотных систем. Они уже существуют. То есть это не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня. Именно полки беспилотных систем в структуре флотов», — сказал главком. Адмирал также сообщил, что в 2027 году аналогичное подразделение появится на Тихоокеанском флоте. Кроме того, в России создают безэкипажный корабль водоизмещением около 500 тонн — его задача будет заключаться в поиске подводных лодок и других подводных объектов. Этот проект заложен в государственную программу вооружений.

Фото: РИА «Новости»

Подлодки проекта «Борей» Моисеев заявил, что атомные подводные лодки этого проекта, оснащенные ракетами «Булава», будут служить России в ближайшие 30–40 лет. Они призваны полностью заменить устаревающие стратегические субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин».

Реализуем все программы перехода на новое поколение подводной лодки «Борей» с баллистической ракетой морского базирования «Булава». Они будут служить нашему государству ближайшие 30–40 лет, придя на смену предыдущему поколению 667БДРМ.

Модернизация и новые корабли Адмирал рассказал, что в перспективе ВМФ пополнится новейшим надводным кораблем океанской зоны. Его ключевая особенность — высокая автономность, которая позволит долго выполнять задачи в открытом море. Водоизмещение составит порядка 9,5 тысячи тонн — это вдвое больше, чем у современных фрегатов проекта 22350. Потребность в таких единицах уже зафиксирована в стратегии развития и проекте перспективной программы кораблестроения. Также Моисеев прокомментировал состояние тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»: корабль проходит испытания после модернизации, и главком выразил надежду, что планы на этот год будут реализованы.

Фото: РИА «Новости»

Ситуация в зоне СВО Моисеев отметил, что Черноморский флот остается «воюющим» — его надводные корабли и подводные лодки (в том числе субмарины проекта 636.3 и фрегаты) продолжают решать боевые задачи, поражая объекты противника. При этом он обратил внимание на смену тактики: ВСУ переориентировали атаки морских беспилотников с военных кораблей на гражданское судоходство (в том числе суда третьих стран). В акватории Черного моря такие действия главком назвал проявлением международного терроризма. Вместе с тем Моисеев добавил, что российские силы системно отслеживают и уничтожают вражеские безэкипажные катера, благодаря чему их эффективность значительно снизилась по сравнению с 2023–2024 годами и сейчас такие атаки носят единичный характер. «Черноморский флот для нас — воюющий флот. Все эти годы он ведет систематические боевые действия. Основной состав корабельный, речь и о надводных, и о подводных лодках, его ресурс ударного оружия полностью используется для решения задач поражения объектов на территории нашего противника», — подчеркнул Моисеев.

Фото: РИА «Новости»

Доклад Моисеева Путину: главное Моисеев 26 июля выступил с докладом перед Владимиром Путиным в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Главком ВМФ отчитался о текущем состоянии флота и планах по его развитию. Военачальник доложил, что с начала года в состав ВМФ уже приняли 20 кораблей, судов и катеров, до конца года планируют ввести в строй еще 21 единицу. Ключевая новинка среди них — атомный подводный крейсер «Пермь» проекта «Ясень-М». Его главная особенность в том, что это первый такой корабль, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон». «Продолжается серийное строительство кораблей и специальных судов, совершенствуется обеспечение передовым вооружением, <… > в том числе гиперзвуковыми комплексами „Циркон“», — сказал Путин после доклада Моисеева.

Фото: РИА «Новости»