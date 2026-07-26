Путин раскрыл, чем ВМФ России удивляет противника

Российский флот пополняется судами малого тоннажа, обладающими мощным современным вооружением. Об этом в ходе общения с военными моряками рассказал президент России Владимир Путин, политика процитировал ТАСС .

Как отметил глава государства, сама концепция так называемого москитного флота известна давно, однако ключевую роль в ее эффективности сегодня играют продвинутые технологии. Российские силы уже продолжительное время успешно эксплуатируют небольшие по водоизмещению корабли, оснащенные новейшими боевыми системами.

Президент России обратил внимание собеседников на то, что высокоточные крылатые ракеты «Калибр» сейчас могут запускаться даже с небольших катеров. Подобный подход позволяет наносить удары на внушительные расстояния без обязательного привлечения крупногабаритных боевых крейсеров и эсминцев.

«И у нас появляются, и давно уже есть небольшие по водоизмещению, по тоннажу корабли, но оснащенные современным оружием», — резюмировал глава государства.

«Москитным флотом» называют, как правило, быстроходные и малые по размеру боевые единицы — и катера, и малые ракетные корабли. Такие суда эффективно ведут боевые действия в прибрежных зонах.

Оснащение столь компактных судов высокоточными крылатыми ракетами комплекса «Калибр» дает им возможность поражать наземные и морские цели на дистанциях в сотни и тысячи километров.

При этом корабли сохраняют высокую маневренность и остаются невидимыми для радаров, как рассказывал ранее глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.