Россия открыта к сотрудничеству в Арктике, но будет защищать свои интересы

Путин: Россия готова к сотрудничеству в Арктике, но будет защищать свои интересы

Россия приветствует мирное сотрудничество в Арктическом регионе, но готова защищать там свои интересы, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Арктике Россия ведет хозяйственную деятельность и обеспечивает движение по Северному морскому пути, отметил глава государства. Больше ни у одной страны мира нет настолько мощных ледоколов, способных проламывать лед до трех метров.

«При этом мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира. Наоборот, мы всегда приглашали всех желающих работать солидарно, работать в рамках международного права», — подчеркнул президент.

Богатства России будут прирастать Арктикой, и для этого необходимо обеспечивать безопасность, в основном с помощью ВМФ, добавил он.

Ранее Путин обратил внимание на огромное значение флота в ядерной триаде. Глава государства принял участие в мероприятиях в честь дня ВМФ в Петербурге.